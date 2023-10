Kraj babljeg ljeta: Uživajte još danas u lijepom vremenu, već sutra temperatura naglo pada

U subotu će prevladavati sunčano i iznadprosječno toplo. Na širem riječkom području i dijelu Gorskoga kotara povremeno više oblaka, ali uglavnom suho. Ujutro ponegdje kratkotrajna magla. Puhat će većinom umjeren jugozapadni vjetar, u višim predjelima povremeno i jak, a na moru južni te jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 24 do 28 °C, javlja DHMZ.

Foto: DHMZ

- Subotnje jutro na istoku Hrvatske bit će mirno, ponegdje s maglom, osobito u Podunavlju. Danju sunčano i vrlo toplo uz većinom umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka porast će do 28 °C, čak za 10 °C više od prosječno najviše sredinom listopada. U sunčanoj središnjoj Hrvatskoj umjeren jugozapadnjak puhat će bar lokalno od jutra pa će magla biti rjeđa. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 17 °C, a najviša poslijepodnevna između 26 i 28 °C. Na zapadu djelomice sunčano, u dijelu Gorskog kotara i na širem riječkom području može pasti malo kiše. Ujutro će magla lokalno smanjivati vidljivost. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak u gorju i umjereno jugo, južni i jugozapadni vjetar na sjevernom Jadranu. Najniža temperatura zraka rijetko gdje niža od 10 °C, na obali i otocima od 17 do 19 °C. Najviša dnevna između 24 i 28 °C, a u gorju od 20 do 25 °C. U Dalmaciji sunčano i razmjerno toplo. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugo, ponegdje i jugozapadni. Najniža temperatura zraka na obali od 15 do 18 °C, danju oko 26 °C. Podjednako toplo i na vedrom jugu Hrvatske, gdje će sredinom dana prolazno biti visokih oblaka koji neće umanjivati dojam sunčanog toplog dana. Vjetar slab, sredinom dana tek prolazno umjeren zapadni - prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

Od nedjelje osjetno hladnije i promjenjivo

Jače naoblačenje sa sjeverozapada uz kišu, mjestimice i obilniju, osobito u gorju. Lokalno su mogući i intenzivniji pljuskovi praćeni grmljavinom, a u noći na ponedjeljak u najvišem gorju može zalepršati i pokoja snježna pahulja. Najviše sunčanog vremena i do večeri uglavnom bez oborine zadržat će se na jugu zemlje. Vjetar umjeren, ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će umjereno jugo popodne okretati na jaku i olujnu buru, najprije na sjevernom dijelu. Temperatura na kopnu bez izraženog dnevnog hoda, uglavnom između 11 i 16, na sjevernom Jadranu između 15 i 20. U Dalmaciji jutarnja od 17 do 20, a najviša dnevna između 23 i 26 °C.

Foto: DHMZ

- U nedjelju u kopnenom području oblačno s ponegdje obilnijom kišom, lokalno i grmljavinom, osobito u gorju i na zapadu. Vjetar će okrenuti na umjeren sjeverni i sjeverozapadni te će osjetno zahladjeti. Temperatura će rijetko prelaziti 15 °C. Promjenjivo i nestabilno i početkom novog radnog tjedna, no oborina bi trebala biti slabija ili čak ponegdje i izostati. Na Jadranu promjenjivo, nestabilno, vjetrovito i svježe. Oblaci, kiša i grmljavina na sjeveru već od nedjelje, a na jugu uglavnom tek u ponedjeljak. Jugo će zamijeniti jaka bura s olujnim udarima, koja će u utorak oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, na jugu i jugozapadnjak - prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

