VIDEO Ministarstvo o sudaru vlakova: Žena na intenzivnoj, šestero ljudi teško ozlijeđeno

OZLJEDE GLAVE, KRALJEŽNICE

Potpredsjednik vlade Tomo Medved, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević te šef hrvatskih vatrogasaca Slavko Tucaković stigli su na mjesto sudara vlakova.

Medved je naglasio kako su sve hitne službe brzo i humano reagirale, prenosi N1.

- Brzo i humano su pristupili zadatku kako bi u što kraćem vremenu spasili ozlijeđene osobe i smjestili ih u odgovarajuće ustanove. Poduzeli su i sve radnje na mjestu događaja kako bi se zasutavio eventualni požar i kako ne bi došlo do veće nesreće - naglasio je Medved.

Zahvalio je službama te županima koji su angažirali sve službe, u najkraćem roku.

Grba Bujević je rekla da je Hitna medicinska služba intervenirala sa svojih sedam zemaljskih timova iz tri županije te je angažirana i helikopterska služba iz Zagreba.

- Pregledali smo 20 pacijenata, teško ozlijeđno je šest osoba, koje su prevezene na daljnje liječnje kao prioritetni pacijenti - tri na Rebro, jedan u Dubravu, a jedan je u Bjelovaru. Zabilježne su ozljede glave, kralježnice i prsnog koša - to su najteže ozljede, a ovo ostalo su lakše – poput udaraca, oguljotina i puno stresa - istaknula je Grba-Bujević.

Nije imala informacije jesu li teže ozlijeđeni pacijenti životno ugroženi.

Marijan Kirin, voditelj PU koprivničko-križevačke rekao je da ne može prejudicirati što će pokazati očevid koji je upravo počeo, a uz policiju angažiran je DORH i Agencija za željezničke nesreće.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kazao je kako su u 10.05 križevački vatrogasci dobili dojavu o sudaru vlakova i odmah su krenuli u akciju, kao i vatrogasci iz Đurđevca s vozilom za akcidentne situacije.

-Vrlo brzo su zbrinuti svi putnici. Helikopter je odvezao najteže ozlijeđenoga, a čak su i vatrogasci vozili neke lakše ozlijeđene u Koprivnicu. Preventivno smo nabacili pjenu ispred dvije lokomotive kako ne bi došlo do požara. Gorivo iz spremnika lokomotive, oko 1400 litara je curilo, ali je prebačeno u posude i bit će zbrinuto - naglasio je Tucaković.