Između kolodvora Sveti Ivan Žabno - Gradec kod Bjelovara došlo je do sudara teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka HŽ putničkog prijevoza. U vlaku je bilo 20-ak putnika, teže je ozlijeđen strojovođa
VIDEO Ministarstvo o sudaru vlakova: Žena na intenzivnoj, šestero ljudi teško ozlijeđeno
Potpredsjednik vlade Tomo Medved, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević te šef hrvatskih vatrogasaca Slavko Tucaković stigli su na mjesto sudara vlakova.
Medved je naglasio kako su sve hitne službe brzo i humano reagirale, prenosi N1.
- Brzo i humano su pristupili zadatku kako bi u što kraćem vremenu spasili ozlijeđene osobe i smjestili ih u odgovarajuće ustanove. Poduzeli su i sve radnje na mjestu događaja kako bi se zasutavio eventualni požar i kako ne bi došlo do veće nesreće - naglasio je Medved.
Zahvalio je službama te županima koji su angažirali sve službe, u najkraćem roku.
Grba Bujević je rekla da je Hitna medicinska služba intervenirala sa svojih sedam zemaljskih timova iz tri županije te je angažirana i helikopterska služba iz Zagreba.
- Pregledali smo 20 pacijenata, teško ozlijeđno je šest osoba, koje su prevezene na daljnje liječnje kao prioritetni pacijenti - tri na Rebro, jedan u Dubravu, a jedan je u Bjelovaru. Zabilježne su ozljede glave, kralježnice i prsnog koša - to su najteže ozljede, a ovo ostalo su lakše – poput udaraca, oguljotina i puno stresa - istaknula je Grba-Bujević.
Nije imala informacije jesu li teže ozlijeđeni pacijenti životno ugroženi.
Marijan Kirin, voditelj PU koprivničko-križevačke rekao je da ne može prejudicirati što će pokazati očevid koji je upravo počeo, a uz policiju angažiran je DORH i Agencija za željezničke nesreće.
Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kazao je kako su u 10.05 križevački vatrogasci dobili dojavu o sudaru vlakova i odmah su krenuli u akciju, kao i vatrogasci iz Đurđevca s vozilom za akcidentne situacije.
-Vrlo brzo su zbrinuti svi putnici. Helikopter je odvezao najteže ozlijeđenoga, a čak su i vatrogasci vozili neke lakše ozlijeđene u Koprivnicu. Preventivno smo nabacili pjenu ispred dvije lokomotive kako ne bi došlo do požara. Gorivo iz spremnika lokomotive, oko 1400 litara je curilo, ali je prebačeno u posude i bit će zbrinuto - naglasio je Tucaković.
O sudaru vlakova oglasili su se iz Hrvatske vatrogasne zajednice.
Šestero je putnika teže, a 14 lakše ozlijeđeno u sudaru putničkog i teretnog vlaka koji se u subotu prijepodne dogodio kod Škrinjara, između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec, doznaje Hina iz Ministarstva zdravstva.
U bjelovarskoj Općoj bolnici „Dr. Anđelko Višić“ zbrinuto je sedmero ozlijeđenih, među kojima je najteže ozlijeđena mlađa žena koja se nalazi na intenzivnoj njezi, ali je stabilno, izjavila je za Hinu ravnateljica bolnice Sanela Grbaš Bratković.
Za troje pacijenata čekaju se nalazi CT-a, dok su tri osobe natučene. Nitko od tih šestero pacijenata, prema riječima ravnateljice, nije teže ozlijeđen.
Dežurni kirurg koprivničke Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Ivan Štriga rekao je da bolnica očekuje dolazak šestero lakše ozlijeđenih putnika.
Dio putnika prevezen je u zagrebačke bolnice. U KB-u Dubrava su rekli da kod njih ni jedan od ozlijeđenih putnika nije primljen.
Nesreća se dogodila u 10,05 sati kada su se sudarili teretni vlak HŽ Carga i putnički vlak HŽ Putničkog prijevoza u kojem se nalazilo dvadesetak putnika.
Na mjestu nesreće su policija, hitna pomoć i druge nadležne službe, a pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec zatvorena je za promet.
Iz HŽ Infrastrukture ranije su izvijestili da nema smrtno stradalih te da zasad nije moguće iznositi više informacija o uzrocima i okolnostima nesreće.
Djelatnici zavoda za hitnu medicinu BBŽ-a na Hitni objedinjeni bolnički prijam Opće bonice ''Dr. Anđelko Višić'' dovezli su pet osoba, doznaje MojPortal od ravnateljice bjelovarske bolnice Sanele Grbaš Bratković
-Svih pet osoba trenutno je obradi, prema dosad dostupnim informacijama, tri su lakše ozlijeđene, a za dvije postoji sumnja da se radi o težim tjelesnim ozljedama – kazala je za MojPortal Grbaš Bratković, dodajući kako su spomenute dvije osobe upućene na CT.
-Najvažnije je da su svi stabilno i da nitko nije životno ugrožen – kaže Grbaš Bratković.
U nesreći je teške ozljede zadobio strojovođa.
MojPortal navodi da je teško ozlijeđenog helikopter prebacio na liječenje u Zagreb.