Kraj je ove školske godine, Fuchs učenicima: 'Napunite baterije, vidimo se na jesen'

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuch u petak je, na zadnji dan školske godine zaželio svim učenicima da se odmore, napune baterije te se vrate u školu orni, veseli i čili, a onima koji upisuju srednje škole da se upišu u željene škole koje su namjeravali upisati.

- Danas je zadnji dan škole, želim svim učenicima da se odmore, napune baterije i vrate se na jesen ponovno u školu orni, veseli i čili. Onima koji su sada završili osmi razred i idu dalje, s obzirom na to da kreću upisi u srednje škole, želim da se upišu u sve one željene škole u koje su se namjeravali upisati - kazao je Fuchs nakon sjednice Vlade.

Zahvalio je svim prosvjetnim radnicima, učiteljima, učiteljicama, odgajateljima, odgajateljicama na svemu što su učinili tijekom ove školske godine. "Da nije bilo njih i njihovog predanog rada sigurno da i rezultati u osnovnim i srednjim školama ne bi bili takvi", rekao je.

Osvrnuo se na novitete po pitanju strukovnih kurikuluma, ocijenivši da je to "ozbiljan zaokret u reformi strukovnog obrazovanja gdje se veliki broj nekih zanimanja svodi u bitno manji broj, s više od 250 na 143".

Završilo je javno savjetovanje o tom pitanju i pristiglo više od 800 komentara, od čega je, ističe Fuchs, oko 500 načelnih, "ništa konkretno", a ostatak, njih oko 300, vrlo su jasno i konkretno postavljena pitanja, sugestije i komentari.

- To će se sad analizirati i napraviti završna verzija dokumenta. To je ogroman dokument, 34.000 stranica, na tome je radilo jako puno ljudi i bit će to jedan ozbiljan zaokret u strukovnom obrazovanju - ustvrdio je ministar.

Fuchs se nada da će se uspjeti poštovati rok primjene novih kurikuluma u škole 2025./2026., što je ciljani rok, ali ako to eventualno ne bi bilo moguće, neće, kaže, biti ništa tako strašno pomakne li se još za godinu dana.

Ocijenio je i da cjelodnevna nastava ide jako dobro, sada počinju evaluacije, ne samo rezultata nego i zadovoljstva učenika, roditelja i prosvjetnih radnika, a taj proces će potrajati.

Komentirajući slučaj gradonačelnice Zlatara i nove SDP-ove saborske zastupnice Jasenke Auguštan-Pentek koja živi 65 kilometara od Zagreba te je odlučila iskoristiti svoje pravo i unajmiti stan u Zagrebu na račun poreznih obveznika, Fuchs je kazao da je to, s obzirom na to da to pravo imaju zastupnici s prebivalištem udaljenim više od 50 kilometara od Zagreba, "pravno u redu, ali moralno....".

- Dosta teško je to. Moramo uzeti u obzir da imamo ljude, činovnike i službenike koji tu udaljenost jednako tako prevaljuju svakodnevno dolazeći na posao - rekao je.