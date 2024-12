Kraj mažoretkinja: 'Tomašević nas ne želi pa prestajemo s radom. Zapalit ćemo uniforme'

Prodao sam sve zlato koje sam imao, a zatim dionice koje sam naslijedio od pokojnog tate. Tih 70.000 eura uložio sam u to da bi opstali, da bismo mogli funkcionirati, ali nismo. Ne znam tko bi to još napravio na mom mjestu, ali eto, ja sam takav. Ovaj posao radim od svoje 24 godine, to mi sve, ništa drugo ne bih znao ni želio raditi, rekao je Alen Šćuric, direktor Zagrebačkih mažoretkinja. One, zbog loših financijskih uvjeta, prestaju s radom nakon 31 godinu. Radi se o instituciji grada koja je tijekom 30 godina postojanja imala više od 5000 nastupa. 19 puta bile su europske prvakinje, a 23 puta državne. Imale su 360 nastupa u 28 zemalja Amerike, Europe i Azije, ne uključujući Hrvatsku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.