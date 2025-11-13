Kako neslužbeno doznajemo, oko 17 sati je nestao s radara na području Like. Ondje su poslane doslovno sve moguće civilne spasilačke ekipe
POTRAGA U TIJEKU
Kraj Senja nestao Airtractor. U potragu digli sve moguće snage
SVE SNAGE NA TERENU
Imamo informaciju da je nestao - potvrdio nam je izvor iz Civilne zaštite.
Dodao je i kako ga je građanin primijetio kod Krivog puta i odmah su poslani svi nadležni tamo
17.45
Iz PU ličko-senjske potvrdili su nam kako su dobili dojavu o padu oko 17.10 sati
NESTAO AIRTRACTOR
U mjestu Krivi Put, nedaleko od Senja, navodno je pao jedan zrakoplov Airtractor Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.
Kako neslužbeno doznajemo, oko 17 sati je nestao s radara na području Like. Ondje su poslane doslovno sve moguće civilne spasilačke ekipe.
Kako nam je rekao jedan dobro obaviješten izvor, locirali su mjesto pada te se probijaju do ondje.
