POTRAGA U TIJEKU

Kraj Senja nestao Airtractor. U potragu digli sve moguće snage

Piše Bogdan Blotnej,
Kako neslužbeno doznajemo, oko 17 sati je nestao s radara na području Like. Ondje su poslane doslovno sve moguće civilne spasilačke ekipe

SVE SNAGE NA TERENU

Imamo informaciju da je nestao - potvrdio nam je izvor iz Civilne zaštite.

Dodao je i kako ga je građanin primijetio kod Krivog puta i odmah su poslani svi nadležni tamo

17.45

Iz PU ličko-senjske potvrdili su nam kako su dobili dojavu o padu oko 17.10 sati

NESTAO AIRTRACTOR

U mjestu Krivi Put, nedaleko od Senja, navodno je pao jedan zrakoplov Airtractor Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Kako nam je rekao jedan dobro obaviješten izvor, locirali su mjesto pada te se probijaju do ondje.

