Nakon toplinskog vala koji je zahvatio Hrvatsku i Europu, stiže rashlađenje.

- Pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice uz umjerenu naoblaku te i dalje vruće. Krajem dana na kopnu postoji mala mogućnost za poneki lokalni pljusak. Vjetar većinom umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 20 do 25, a najviša dnevna većinom između 30 i 35°C - objavio je DHMZ.

Jutro će posvuda biti pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, u Dalmaciji i jugo. Noć diljem zemlje topla, ujutro će se mjeriti između 18 i 22 stupnja, u Dalmaciji do 26 stupnjeva, a samo u gorju malo svježije, od 15 do 18 stupnjeva, izvjestio je Dnevnik Nove TV.

Danas će još uvijek biti umjerena opasnost od toplinskog vala u gotovo cijeloj zemlji, no već sutra slijedi pad temperature.

U četvrtak i petak promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima uz mogućnost za povremenu kišu osobito u prvom dijelu petka, te lokalne pljuskove i ponegdje grmljavinu uglavnom u četvrtak. Na jugu većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. U subotu uglavnom sunčano. Svježije, osobito na kopnu, dok će jutra na moru i dalje često biti topla, a dani vrući.

- Sa sjevera nam se približava jedna hladna fronta. Ona danas neće toliko utjecati na vrijeme u Hrvatskoj, više će utjecati sutra. Zbog toga će danas u Hrvatskoj prevladavati sunčano vrijeme, uglavnom suho i vruće, najavila je prognostičarka Petra Mikuš Jurković u emisiji Dobro jutro, Hrvatska.