Kraj Vira skakali veseli dupini, na Cresu im doplivala meduza

Pratili su našu ribaricu i mogli smo ploviti bez problema. Nisu bili uplašeni. Uživali smo u njihovim skokovima, rekao je čitatelj koji je snimio igru dupina nedaleko od otoka Vira

<p>Usklici oduševljenja, svaki put kad bi divlji dupini skočili iz vode, bili su neizostavni za ljude koji su ih snimili u srijedu između otoka Vira i Sestrunja. Jato od 10 jedinki, s dva mladunca, uživala su jutarnjem razgibavanju.</p><p>- Pratili su našu ribaricu i mogli smo ploviti bez problema. Nisu bili uplašeni. Uživali smo u njihovim skokovima - rekli su čitatelji 24sata. Otplivali su dalje svojim poslom, no oni nisu jedini koji su ih snimili. Naime, ovog ljeta, zbog manjeg broja turista i brodova nego obično, do izražaja su došle morske životinje kojima je Jadran dom. Izgleda da im paše taj mir pa slobodnije uživaju u svakodnevnim aktivnostima.</p><p>Nešto sjevernije, u moru kraj otoka Cresa, do ljudi je doplivala jedna od najvećih jadranskih meduza poznata pod imenom morska pluća.</p><p>- Doplivala nam je doslovno u ruke pa smo je vratili bez da je ugrožavamo - napisala nam je čitateljica.</p><p>Naime, ta vrsta može narasti do težine od 10 kilograma te ima slabe žarnjake. Gotovo je bezopasna za ljude, a jedini problem može izazvati alergičarima i to u vidu blagog crvenila kože.</p>