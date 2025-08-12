Obavijesti

FINA:

Krajem srpnja 197 tisuća blokiranih građana

Piše HINA,
Dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima iznosio je 650 milijuna eura (bez kamata), a prema svim financijskim institucijama dug je iznosio 730 milijuna eura

Na kraju srpnja ove godine u Hrvatskoj su bili blokirani računi gotovo 197 tisuća hrvatskih građana s ukupnom glavnicom duga od 2,9 milijarde eura, kao i 13,1 tisuća poslovnih subjekata čija je glavnica duga iznosila 728,6 milijuna eura, objavila je u utorak Financijska agencija (Fina). Na kraju srpnja evidentirano je 196.982 "blokiranih" građana, što je za jedan posto više nego u prethodnom mjesecu, ali i 2,3 posto manje nego prije godinu dana.

Glavnica njihova duga na kraju srpnja je iznosila 2,91 milijardu eura, što je za 0,3 posto više u odnosu na lipanj i 6,4 posto više u odnosu na srpanj 2024. godine. Kada se glavnici od 2,91 milijardu eura pridoda i dug po osnovi kamata od 1,14 milijardi eura, ukupan je dug građana s blokiranim računima krajem srpnja iznosio 4,05 milijarde eura.

Dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima iznosio je 650 milijuna eura (bez kamata), a prema svim financijskim institucijama dug je iznosio 730 milijuna eura. 

Dug poslovnih subjekata u odnosu na lipanj viši za 9,7 milijuna eura

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, krajem srpnja ove godine u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 13.076 poslovnih subjekata, što je za 675 poslovnih subjekata ili 5,4 posto više u odnosu na lipanj i 487 poslovnih subjekata ili 3,6 posto manje u odnosu na srpanj 2024. godine.

Glavnica njihova duga iznosila je 728,6 milijuna eura, što je za 9,7 milijuna eura ili 1,3 posto više nego u lipnju i 27,2 milijuna eura ili 3,9 posto više nego u srpnju 2024. godine. Dug po kamatama je iznosio 226,9 milijuna eura, pa je tako ukupan dug poslovnih subjekata na kraju srpnja iznosio 955,5 milijuna eura.

Od 13.076 poslovnih subjekata koji nisu podmirili dospjele osnove za plaćanje, 5.809 je pravnih osoba (44,4 posto), na koje se odnosi 602,3 milijuna eura ili 82,7 posto iznosa ukupnih neizvršenih osnova. Preostalih 7.267 su fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov dug iznosi 126,3 milijuna eura. 

U odnosu na stanje u lipnju ove godine, broj pravnih osoba koje nisu podmirile dospjele osnove za plaćanje veći je za 12,6 posto, a iznos neizvršenih osnova za 1,6 posto. Ukupan broj fizičkih osoba veći je za 0,3 posto, a iznos njihovih neizvršenih osnova za 0,1 posto, pokazuju podaci Fine. 

