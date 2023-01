Kraken stigao u Hrvatsku, evo koji su simptomi tog novog soja

Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je u petak da je u uzrocima prikupljenim kroz prvu polovicu siječnja zabilježeno 12 slučajeva krakena, novog soja koronavirusa.

- Za sada je riječ o blažoj kliničkoj slici nego li kod omikrona, odnosno BA.4 i BA.5 koronavirusa - rekla je epidemiologinja Dijana Mayer.

Sličan je omikronu

Stručnjaci smatraju kako su simptomi krakena slični svim drugim slojevima omikrona. Dr. Allison Arwady, povjerenica Odjela za javno zdravstvo u Chicagu, tvrdi kako kraken nije doživio velike promjene.

- Vidimo da sve više ljudi zapravo ima simptome slične prehladi - rekla je na konferenciji za novinare. To znači da se može očekivati da će simptomi poput curenja nosa, grlobolje, kašlja i začepljenosti biti česti.

S druge strane, visoka temperatura je vrlo rijedak simptom krakena. Oni koji su cijepljeni trebali bi i kod ove strane imati blaže simptome zaraze, tvrdi doktorica.

Ubrzano se širi u SAD-u

Kraken je nastao spajanjem dvije različite varijante omikrona u SAD-u. Stručnjaci smatraju kako bi ova varijanta mogla imati veći učinak na broj oboljelih od covida-19, ali ne u nadolazećem mjesecu, jer je prisutna na niskim razinama.

Ipak, kraken se ubrzano širi u SAD-u gdje je u nekoliko tjedana prešao s četiri posto slučajeva na 40 posto.

- Podtip omikron soja kraken širi svoje krakove tako što se jako brzo širi, izbjegava imunitet, pogađa i one koji su cijepljeni i one koji su preboljeli. No, kao i svi dosadašnji podsojevi omikron tipa, ne očekujemo da će izazvati težu kliničku sliku - kazao je za medije pulmolog Saša Srića.

Najčitaniji članci