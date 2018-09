Kralj: Đakić neće platiti vitraj, Đakić: Ne znam što je Kreši

Autor vitraja dimenzija 1,9 puta 0,6 metara, na kojem se nalazi Bog Bacchus, Krešimir Kralj na Facebooku je objavio plaćeni oglas u kojem proziva saborskog zastupnika HDZ-a Josipa Đakića za neplaćanje vitraja koji ukrašava Đakićevu vikendicu.

- To sam, 2015. godine, radio tri mjeseca. Vitraj, uz 40 posto popusta, vrijedi 19.700 kuna. Postigli smo usmeni dogovor. Išao sam kod njega u vikendicu i izmjerio prostor. Kad sam ga dovršio dovezao sam ga do Đakićeve vikendice no njega tamo nije bilo. Vitraj sam dao njegovu bratu, a on mi je rekao da ću oko plaćanja riješiti s Jopom (Đakićem). No on mi se više nije javljao na pozive, kaže nam Krešimir Kralj.

Dodao je i kako je imao poteškoća da u Virovitici pokrene ovrhu nad Đakićem. Od ovrhe je naposljetku odustao, kaže, zbog prijetnji koje je dobivao. Čak je zbog toga, tvrdi, lani prodao kuću u Kloštru Podravskom i preselio se u Istru.

- Ne znam što mu je i zašto je tako bezobrazan? Pa on je povukao ovrhu. Sjedili smo kod mene u klijeti i pili gemište i sam se ponudio da će mi napraviti vitraj. Rekao je da mu dam novac samo za materijal, a da će njemu to doći kao reklama za buduće poslove - kaže nam Josip Đakić napomenuvši kako nisu sklopili nikakav ugovor a to je potvrdio i Kralj. Dodaje kako je od Krešimira Kralja kupio stolice i stolove kad je ovaj preselio iz Kloštra Podravskog.