U sovjetskoj propagandi usmjerenoj protiv Amerike dominiraju dva motiva: oružje (obično u vidu bombi koje padaju na zemlju) i novac, dolari, kojima gazde iz Washingtona kupuju naklonost svjetskih poslušnika. Danas se to zove “tvrda moć” - to su bombe, toljage, uniforme, tenkovi, rakete, prijetnje, visoko uzdignuti prst u zraku. Uz nju ide i “meka moć”. “Meka moć je mogućnost da se oblikuje preferencija drugih kroz privlačnost ili priziv”, kaže definicija. “Jedna od važnih odlika meke moći jest to da nije prisilna. To je moć kulture, političkih pogleda i vanjske politike. U posljednje vrijeme ovaj se pojam također koristio za one kampanje u kojima se utječe na društveno i javno mnijenje neke zemlje kroz ‘zaobilazne puteve’ i lobiranje preko jakih političkih i nepolitičkih udruga.”