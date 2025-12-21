Obavijesti

EUROPA I THOMPSON PLUS+

Kratki vodič za Thompsonove koncerte izvan domovine

Piše Luka Safundžić,
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/Pixsell

Novi broj tjednika Express donosi odgovore devet država o procedurama za organizaciju glazbenih događaja, a sve kako bi se dobila jasnija slika o stvarnom statusu Thompsonovih koncerata u Europi danas

Uoči velikog zagrebačkog koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji je zakazan za kraj prosinca, pjevač intenzivno obilazi Hrvatsku. Nakon nastupa u Osijeku, Varaždinu i Zadru, turneja je, barem zasad, ostala unutar granica zemlje, no pitanje Thompsonovih koncerata u inozemstvu ponovno se nameće samo od sebe. Razlog nije samo interes publike, već i dugogodišnje kontroverze koje prate njegov repertoar, javne poruke s pozornice i reakcije vlasti u drugim europskim državama. Upravo zato Express donosi vodič za Thompsonove koncerte izvan Hrvatske. Kako bi se dobila jasnija slika o tome kakav je stvarni status Thompsonovih koncerata u Europi danas, Express je kontaktirao i veleposlanstva niza država Europe. Od njih devet, već je imao zabrane u četiri države - u Nizozemskoj, Njemačkoj, Švicarskoj i Sloveniji. No, primjerice, u Italiji ili Španjolskoj dosad nije pokazao interes za nastupom.

