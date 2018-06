Krava se prošetala preko EU granice pa je 'osudili' na smrt

Bređa krava osuđena je na smrt zbog prelaska granice s Europskom unijom.

Krava Penka, koja se treba oteliti za otprilike tri tjedna, odlutala je od stada iz sela Kopilovtsi u Bugarskoj i prešla granicu sa Srbijom, odnosno ušla je u državu koja nije članica EU.

Krava je dva tjedna kasnije vraćena vlasniku Ivanu Haralampievu, a srpski veterinari rekli su da je krava u izvrsnom zdravstvenom stanju, piše Independent.

No bugarske vlasti kažu da životinju treba eutanazirati zbog strogih zakona Europske unije, javlja AFP.

Prema regulativama Europske komisije, krave moraju proći graničnu kontrolu s dokumentima koji potvrđuju da su dobrog zdravlja. Ako prelazak preko granice nije odobrila granična kontrola EU na temelju potvrde veterinara iz EU, životinju treba uspavati.

- Nije na nama da odlučujemo. Moram poštovati odredbe koje stižu iz Bruxellesa - izjavio je veterinar Lyubomir Lyubomirov.

John Flack, član Europskog parlamenta iz redova konzervativaca pisao je premijeru Bugarske Boyku Borissovu i predsjedniku Europskog parlamenta Antoniju Tajaniju. Flack je pokušao skrenuti pažnju na Penkin slučaj i zamoliti za milost. Čak je ponudio da će platiti troškove pregleda veterinara iz Europske unije kako bi spasio život sirotoj životinji.

- Smatram da je ovo jedna od onih situacija u kojoj pragmatičnost treba imati prednost nad strogim držanjem pravila - istaknuo je Flack.

I’ve written to EU Pres.Tajani asking him to intervene to save Penka the pregnant Bulgarian cow. I’ve offered to pay for an EU vet to give her a clean bill of health after wandering across border into non EU Serbia & so EU rules say she should be destroyed.#SavePenka @JamesCrisp6 pic.twitter.com/oThiw6ltL9