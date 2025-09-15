Ivan Čagalj (7) krenuo je u prvi razred. Prije škole najveći mu je gušt pomusti krave. Svom je pokojnom djedu dao čvrsto obećanje da će kad poraste nabaviti krave, ovce i konja i voditi ih svaki dan na ispašu
IDILA U ZAGVOZDU PLUS+
Kravice Zeka i Mrkova đaka Ivana bude za školu: 'Tamo se umorim, od posla u staji nikad'
Čitanje članka: 4 min
Od 8. rujna za sve đake prvake školsko je zvono označilo kraj bezbrižnog djetinjstva i početak školskih slatkih briga. Za sve, ali ne i za jednog sedmogodišnjaka iz Zagvozda kojeg prije školskog zvona svako jutro budi zvono oko vrata njegovih miljenica Zeke i Mrkove, koje doduše nisu njegove već rođakove, ali Ivan bez njih ne može započeti, niti završiti dan. Staja je u blizini njegove obiteljske kuće u zaseoku Gornji Čaglji, a ljubav koju ovaj dječak pokazuje prema kravicama bezgranična je.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+