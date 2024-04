Kreće izborna šutnja! Evo što je zabranjeno, koliko traje, kako i gdje možete prijaviti kršenja...

Parlamentarni izbori su nam pred vratima i zavladala je izborna šutnja! Sudionici izbora za Hrvatski sabor svoje programe i kandidate mogli su službeno predstavljati do ponedjeljka u ponoć. Izborna šutnja trajat će u Hrvatskoj do srijede, 17. travnja, u 19 sati, odnosno do zatvaranja oko 6500 biračkih mjesta, koliko će ih ukupno biti otvoreno na izborni dan. U nastavku teksta pročitajte na što se sve odnosi, kako prijaviti njezino kršenje,...

Što sve spada u kršenje izborne šutnje?

Izborna šutnja je period tijekom kojeg je zabranjeno javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu ili kandidata, objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela, objasnilo je Državno izborno povjerenstvo na svojim službenim stranicama. U to spadaju i telefonski pozivi, SMS poruke, mailovi u kojima se poziva i nagovara birače da glasaju za određene izborne kandidate.

Koje su kazne?

Za kršenje izborne šutnje zakon nije propisao novčane kazne, no Državno izborno povjerenstvo (DIP), kao i na prijašnjim izborima, poziva sve izborne sudionike te druge pravne i fizičke osobe da šutnju poštuju. Popisu pozvanih ovoga je puta dodalo i „ostale neposredne ili posredne sudionike izborne promidžbe“. Sve njih poziva da ne iznose izborne programe, objavljuju promidžbene poruke i fotografije kandidata u medijima, da ne postavljaju nove plakate, ne dijele letke, ne pozivaju da se glasuje za pojedine sudionike, ne telefoniraju, šalju SMS poruke ili mejlove biračima, da ne postavljaju nove promidžbene sadržaje na društvene mreže.

Medije i medijske nakladnike DIP podsjeća da i oni imaju svoj dio odgovornosti u poštivanju izborne šutnje. Poziva ih da ne prenose eventualne konferencije za medije, javne događaje ili obraćanje javnosti izbornih sudionika odnosno ostalih neposrednih ili posrednih sudionika promidžbe, bez obzira radi li se o temi koja je izravno vezana uz izbornu promidžbu ili o bilo kojoj drugoj temi.

Glasanje u inozemstvu

Utorak je prvi od dva izborna dana u inozemstvu, odnosno u 11. izbornoj jedinici u kojoj se biraju tri od 151 saborskog zastupnika, a u Hrvatskoj i dan za završne priprema za izbornu srijedu. Biračkim odborima dostavit će se izborni materijal, navečer će se urediti biračka mjesta kako bi spremna dočekala srijedu ujutro i prve birače.

Budući da se velik broj biračkih mjesta nalazi u školama, resorno ministarstvo pozvalo je osnovne i srednje škole da nastavu u utorak završe do 18.30 sati, kako bi birački odbori školske prostorije pripremili za glasovanje.

Medije i medijske nakladnike DIP poziva da se suzdrže od objavljivanja fotografija, izjava, intervjua, navođenja izjava ili pisanih djela svih izbornih sudionika bez obzira radi li se o temi koja je izravno vezana uz izbornu promidžbu ili o bilo kojoj drugoj temi te da uklone iz svojih programskih sadržaja sve što predstavlja izbornu promidžbu, kao što su primjerice reklame, linkovi i slikovni linkovi-oglasi („banneri“) na portalima koji vode na mrežne stranice izbornih sudionika.