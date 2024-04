Kreće obnova Paromlina, a ovo su važne obavijesti oko radova. Tomašević: Trajat će 2 godine...

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet u četvrtak su na konferenciji za medije najavili početak izgradnje Gradske knjižnice i društveno-kulturnog centra Paromlin.

- Ovo je najveće kapitalno ulaganje u našem mandatu vrijedno 85 milijuna eura i drago mi je da mogu objaviti da će radovi na tom projektu započeti sljedeći tjedan - rekao je Tomašević. Dodao je da će radovi trajati oko dvije godine.

- Defacto će postati novo središte Grada Zagreba i ovo će biti jedna od najbitnijih zgrada u gradu. Bit će multifunkcionalno, koristit će se za razne sadržaje. S realizacijom Paromlina krećemo i u realizaciju zemljišta Gredelj. Vrlo skoro počinjemo s rušenjem objekata devastiranih unutar kompleksa Gredelj. Krećemo i s planom uređenja koje radimo u suradnji s Hrvatskim željeznicama koje su zajedno s Gradom Zagrebom suvlasnik ovog velikog i vrijednog zemljišta - objasnio je gradonačelnik. Dodao je da će imati i kapitalne investicije koje će pomoći da se rastereti situacija vezana za parking pokraj.

Foto: Grad Zagreb

- Nadamo se da ćemo nešto manje od pola, točnije, 40 milijuna eura uspjeti povući iz EU fondova. Također, najveći dio investicije će biti financiran iz gradskog proračuna, nešto direktno, a nešto s odgodom, odnosno, kroz kredit - kaže Tomašević. Radovi kreću sredinom sljedećeg tjedna.

Foto: Grad Zagreb

- Parking koji se trenutno nalazi pored zgrade Paromlina, koji je otprilike kapaciteta 450 parkirnih mjesta, tog parkinga u tom smislu više neće biti. Kao što je rekao dogradonačelnik, imat ćemo novu parkirnu garažu ispod samog društveno-kulturnog centra Paromlin. S istočne strane, istočno od same zgrade Paromlina, na prostoru Gredelja ćemo raditi novi parking. I očekujemo da bi to moglo biti negdje do kraja godine - rekao je gradonačelnik pa dodao:

- Parkirališni prostor Paromlin privremeno će biti preseljen kod Velesajma. Tih 450 parkirališnih mjesta koje su građani koristili kod Paromlina trenutno je slobodno na Velesajmu. Cjelodnevni parking je do sad na Paromlinu iznosio 1,32 eura, a cjelodnevni na Velesajmu 0,70 eura. Isto tako, cijena autobusne karte 0,53 eura. Znači, odlučili smo da će dok traju radovi na Paromlinu, cjelodnevni parking na Velesajmu biti besplatan.