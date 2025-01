Kreće opći bojkot. Organizator: 'Ne kupujte ništa, ni fizički pa ni online. Danas ne plaćamo ništa'

ORGANIZATORI BOJKOTA

Organizatori bojkota, platforma Halo, inspektore, oglasili su se rano u četvrtak na društvenim mrežama.

- DANAS OPĆI BOJKOT!

Divljanje s cijenama postalo je profiterstvo na grbi potrošača koji je ostao nezaštićen na vjetrometini pohlepe i neosjetljivosti. I rekli smo: dosta je! Nakon prvog bojkota hrvatskih potrošača 24. 1. 2025. pokazali smo da POTROŠAČ IMA MOĆ. Bili smo jedinstveni u zahtjevu: zaustavite divljanje cijena na hrvatskom tržištu!

Trgovci su taj petak izgubili - novac, a to je jedino što ih je moglo pokrenuti. Odjednom je u roku dva-tri dana moguće sniziti cijenu za stotine proizvoda. I najavljuju se daljnja sniženja. Znači – može se. Ima prostora.

Država je ostala zatečena tako masovnim, jedinstvenim i glasnim bojkotom svojih građana, a država ne voli kada se narod buni. Pa se pokrenula. Najavljuju strože sankcije za trgovce koje ulove u prekršaju. Najavljuju stavljanje u žurnu proceduru „Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena“. Proširena je lista proizvoda s ograničenim cijenama i s tim u vezi niz promjena u trgovinama. Pokrenut će se valjda napokon i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

Zar mislite da bi se ikada pokrenuli da se niste digli??

Pa cijene neumoljivo rastu već treću godinu. I nikom ništa. Skupljamo letke i lovimo sniženja, pretražujemo posebne ponude i akcije na kojima je i takav proizvod u nas, snižen i na akciji, i dalje skuplji nego kod susjeda. Danas ministar financija pita pekare i trgovce „pa kako je moguće da je kruh toliko poskupio a spustili smo vam PDV na 5 %“?? Pitamo se i mi svo ovo vrijeme, ali ministar financija se to trebao pitati prije barem godinu dana. A nije. Stopa inflacije u RH premašila je onu u eu – području, najviša je u eurozoni i nitko nije reagirao! A to je situacija kada su se svi alarmi trebali upaliti! HNB se davno trebala uključiti jer ta institucija mora održavat između ostaloga i stabilnost cijena, to je njihov posao. A nije.

Ali nemojte se zavaravati! Proći će neko vrijeme dok se uvede kakav-takav red u cijene. Nemojte se zavaravati niti s ovim marketinškim „desantom“ u svim medijima s reklamama koje zvuče kao da je sve barem 50% jeftinije. Nije. Budite oprezni. Mijenjajte svoje navike.

I ne odustajte.

Banke nam poskupljuju svoje naknade za 20 i više posto … Kažu da im rastu troškovi poslovanja pa moraju, a velik udio u tim troškovima su troškovi za reklamne kampanje kojima nam prodaju šećernu vodicu o neprocjenjivom iskustvu trošenja novca i visoka dobit koju ostvaruju.

Usluge su poskupjele. Hrana je poskupjela. Piće je poskupjelo. Higijenske potrepštine. Sredstva za čišćenje. Pribor za školu. Odjeća i obuća. Sanitarije i namještaj. Gorivo. Zdravstvene usluge. Lijekovi. Telekomunikacijske usluge. Smještaj. Restorani i kafići. Frizerske i kozmetičke usluge. Sve. I ono što proizvodimo sami i ono što uvozimo. Sve.

Zato učinimo to danas ponovno. Zajedno. Jedinstveni. Jednodnevni bojkot. Svega. DANAS NE KUPUJEMO NIŠTA. Ni fizički ni online. Ne plaćamo ništa - stoji u objavi.