Krenula nova runda trezorskih zapisa, evo što je dobro znati i kako se možete upisati za njih

Ministarstvo financija je 9. lipnja 2025. otvorilo upise novog izdanja trezorskih zapisa za građane. Tako će građani jedan trezorski zapis moći kupiti po diskontiranoj cijeni od 993,56 eura, na ročnost od 91 dan (tri mjeseca) uz godišnju stopu prinosa od 2,60 posto. Njihovo dospijeće je 18. rujna 2025., a nominalni iznos koji se na ovaj način planira prikupiti je 850 milijuna eura.

Razdoblje ponude imat će dva kruga upisa, od kojih je prvi krug namijenjen građanima, a drugi krug je izravno namijenjen institucionalnim ulagateljima. Zainteresirani građani u prvom krugu upisa moći će upisati trezorske zapise putem mreže poslovnica FINA-e, na digitalnoj platformi Ministarstva financija za vrijednosne papire E-RIZNICA i mobilnoj aplikaciji M-RIZNICA.

Oni koji već imaju trezorske zapise iz ožujka ove godine s dospijećem 19. lipnja 2025. ponovno imaju mogućnost reinvestirati, odnosno za plaćanje nove emisije mogu koristiti nominalni iznos trezorskih zapisa kojim raspolažu. Za to reinvestiranje raspoloživog iznosa nije potrebno provoditi nikakve platne transakcije, no mogućnost se treba iskoristiti tijekom razdoblja upisa nove emisije, odnosno do 16. lipnja 2025. do 11 sati. Ponudu mogu upisati u istom, manjem ili većem broju trezorskih zapisa.

U nešto više od dvije godine ovo će biti 12. izdanje trezorskih zapisa koje mogu kupiti građani, odnosno 15. izdanje vrijednosnih papira države. Građani tako trenutačno drže više od 7,5 posto javnog duga, pri čemu je više od 290 tisuća ulagatelja upisalo vrijednosne papire vrijednosti veće od 8,9 milijardi eura. Izdanjima "narodnih" vrijednosnih papira građanima je tako usmjereno više od 308 milijuna eura kamata.

U trezorske zapise uložili su i mnogi političari, a neki su to upisali i u imovinske kartice. Najviše je, ukupno 195.000 eura, 45.000 u obveznice i 150.000 eura u trezorske zapise, uložio SDP-ovac Arsen Bauk, pisala je Hina. Predsjednik saborskog Odbora za obranu prijavio je i kako mu je ulaganje u obveznice u 2024. godini donijelo prinos od 1642 eura. Slijedi HDZ-ova Zdravka Bušić, predsjednica Odbora za Hrvate izvan Hrvatske, koja je uložila u obveznice 97.500 eura i 10.000 u trezorske zapise, odnosno ukupno 107.500 eura. Treći, barem prema onome što su prijavili u imovinske kartice, bivši je ministar financija, SDP-ovac Boris Lalovac. Predsjednik Odbora za financije i državni proračun u trezorske zapise i obveznice uložio je 100.000 eura. 