'Krenula sam od nule, sve smo prodali da bih ostvarila snove'

Presretna sam što sam konačno otvorila svoj plesni studio. To mi je oduvijek bila želja i mogu reći da zaista živim svoje snove, kaže nam Iris Hrvoj (29).

Ova mlada djevojka se prije nekoliko godina preselila iz Zagreba u Osijek, gdje je došla na fakultet. Tamo je našla svoje mjesto pod suncem i u studenom prošle godine pokrenula posao - vlastiti plesni studio eMotion uz potporu HZZ-a od 35.000 kuna.

Cijeli život provela je u dvorani. Bavila se sportom i plesom pa je postala i fitness instruktorica. No dosadili su joj manjak kreativnosti kod drugih kod kojih je radila, kao i financijska nesigurnost. Stoga se odlučila na ovaj, kako kaže, riskantan, ali oslobađajući životni pothvat. Ostvarila je svoje dječje snove.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Ja sam doista krenula, kako bi se reklo, iz ničega, od nule. Partner i ja prodali smo sve što smo imali kako bih ja ovo pokrenula. Potpora za samozapošljavanje zaista mi je dobro došla i mnogo pomogla u samom početku. Radim, zapravo živim posao koji zaista volim, koji me ispunjava i vjerujem u uspjeh - kaže Iris.

Nije joj trebalo dugo da pokrene svoj obrt. Dva mjeseca od prvog do zadnjeg koraka. Za potporu za samozapošljavanje saznala je preko Centra za poduzetništvo u Osijeku. Prošla je i edukaciju kako bi saznala što sve treba napraviti. Od registriranja obrta, apliciranja na dobivanje potpore do odobrenja zahtjeva najviše vremena je ustvari utrošila na traženje prostora i potpisivanje ugovora s Gradom. U rujnu prošle godine sve je riješila sa Zavodom, a s radom je krenula u studenom. No ističe problem s kojim se suočila već na samom početku.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Zavod vam pokriva troškove kupnje svega što vam je potrebno za rad, poput strojeva, računala, alata... No veliki je problem što ne pokriva troškove uređenja prostora. Ja sam morala cijeli prostor urediti, pa je to bilo dosta stresno i nisam znala hoću li sve financijski uspjeti - ističe dodajući kako niti jedan tren u ovih šest mjeseci nije zažalila zbog ove odluke.

Kod nje vježbaju i djeca i plesačice svih godina. A uvela je i novu metodu plesa sa stolicama što je naišlo na dobar odjek Osječanka.

- Zadovoljna sam. Sad se pročulo za mene, dobro mi ide i nikad više ne bih radila za nekog drugog ili neki drugi posao - kaže.