Krenule kontrole građana: Idući tjedan nadzor javnog prometa

Mi ćemo dobiti jedan alat da kaznimo onaj mali broj ljudi koji se ne drže, ali ne na prvu i odmah, nego ako ugrožavaju svoj i tuđe živote, rekao je Damir Trut

<p>Damir Trut, zamjenik šefa Nacionalnog stožera Davora Božinovića, gostovao je u <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a583583/Krenule-kontrole-gradjana-Trut-kazao-sto-je-njihov-cilj.html" target="_blank">Dnevniku N1</a>. Danas, prvog dana primjena izmjena zakona po kojem se mogu kažnjavati i građani koji se ne drže mjera, kako je rekao, nije ispisana nijedna kazna, no treba vidjeti hoće li tako ostati i do kraja dana.</p><p>Do popodnevnih sati izvršeno je 2300 različitih nadzora. Izdano je dvadesetak usmenih upozorenja, tri prekršajna naloga i jedna kaznena prijava, no sve je to izrečeno po odredbama koje postoje od ranije, a ne po novim izmjenama zakona.</p><p>"Koliko ja imam informacija, nije izdana nijedna kazna po izmjenama zakona. Nije nam cilj kažnjavati, nego upozoravati, da dođemo do toga da štitimo sebe i jedni druge. Mi ćemo dobiti jedan alat da kaznimo onaj mali broj ljudi koji se ne drže, ali ne na prvu i odmah, nego ako ugrožavaju svoj i tuđe živote", kazao je.</p><p>Na pitanje o kojim se to situacijama točno radi rekao je: "Više ljudi u grupi koji ne nose maski, gdje može doći do zaraze."</p><p>Govorio je i o tržnicama na kojima su članovi civilne zaštite danas upozoravali ljude da nose maske.</p><p>"Tržnica je zatvoren prostor u kojem je ograničen broj ljudi, na cestama nema ograničenja", kazao je.</p><p>Trut je rekao kako nije bilo postupanja na današnjem prosvjedu protiv mjera u Zagrebu.</p><p>"Koliko sam ja dobio informaciju, nije bilo postupanja. To je bilo manje od 20 ljudi, ne ulazi u ove odredbe. Nije bilo nikakvih ekscesa", rekao je Trut.</p><p>Za sljedeći tjedan je najavio nove korake, a to je mogući nadzor javnog prijevoza.</p>