Krešić: 'Granicu prema Srbiji i Crnoj Gori moramo ojačati...'

Zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić izjavio je u ponedjeljak kako bi vlasti BiH morale osnažiti nadzor na granici na istoku prema Srbiji i Crnoj Gori kako bi pokušale smanjiti ulazak ilegalnih migranata zbog čega prijeti humanitarna katastrofa.

- Postojeći resursi se moraju u potpunosti staviti u funkciju posebno kada je u pitanju nadzor granice. Jedan od naših fokusa je granica na istoku (Srbija i Crna Gora), kako bismo pokušali ograničiti priljev migranata, provjeravati njihove podatke i kontrolirati kretanje u BiH, rekao je Krešić u pisanoj izjavi koju prenosi HDZ BiH čiji je on visoki dužnosnik.

Krešić je upozorio kako se u BiH ne primjenjuje Zakon o strancima i njihovu kretanju budući se migranti bez ikakvih isprava slobodno kreću po zemlji. Upozorio je da bi upravo takvo nekontrolirano stanje s migrantskom krizom te loši uvjeti njihovog smještaja, moglo eskalirati unutar zemlje.

"Ljudski, financijski, tehnički i smještajni kapaciteti moraju se osposobiti kako migrantska kriza ne bi prerasla u humanitarnu katastrofu. Problem migracija se u najskorijem roku mora staviti pod kontrolu, a to je teško bez funkcionalne državne vlasti", istaknuo je zamjenik ministra sigurnosti BiH.

Po njegovim riječima, poseban problem predstavlja činjenica što BiH od tranzitne postaje zemlja hotspot za migrante budući ne mogu ući u EU.

- Ovo je državni problem i mora mu se žurno i bez odlaganja pristupiti u državnoj nadležnosti, uz suradnju sa susjednim zemljama i EU, mišljenja je Krešić.

Upozorio je i da je stanovništvo BiH u mnogim područjima ugroženo te da svakodnevno lokalne vlasti apeliraju na pomoć države i traže zaštitu. Poseban problem po Krešićevim riječima predstavlja činjenica da institucije BiH ne primjenjuju zakone koji se tiču ilegalnih migranata.

- Zakoni postoje, ali se ne primjenjuju. Moramo uspostaviti mehanizme djelovanja koji će dati kvalitetniji odgovor na problem migrantske krize nego što je to bilo do sada jer je evidentno da nismo na najbolji način odgovorili problemu s kojim smo suočeni, naveo je Krešić.

Ilustrirao je to činjenicom da vlasti BiH ne znaju niti približno koliko se migranata trenutačno nalazi u zemlji.