Krešo Beljak i je i nije šef HSS-a! Mandat mu je davno istekao, a srušena je odluka o produljenju

Predsjednik HSS-a i saborski zastupnik Krešo Beljak se našao u velikim pravnim problemima, a stranka u dosad nezapamćenoj situaciji u hrvatskoj politici. Beljak je predsjednik stranke, ali mu je istekao mandat, a odluku iz lipnja kojom mu se mandat produžuje je upravo srušilo Ministarstvo pravosuđa i uprave! Beljak tako istovremeno i jeste i nije predsjednik ove nekad velike i važne stranke.

Dok Beljak najavljuje da će samo ponoviti Skupštinu na kojoj će biti izglasana nova odluka, njegovi protivnici u stranci mu osporavaju bilo kakav legitimitet, te traže da stranku preuzme zamjenik i hitne nove izbore u stranci.

Što se dogodilo? Beljak je ponovno na čelo HSS-a izabran u srpnju 2020. godine i mandat mu je istjecao u srpnju 2024. Prije isteka mandata, za kraj lipnja, umjesto izborne, sazvana je Glavna skupština HSS-a koja je prihvatila izmjene statuta kojim se mandat svim dužnosnicima izabranim na u srpnju 2020. godine, mandat produžava do zadnjeg dana 2025. godine. Ove godine moraju i raspisati unutarstranačke izbore ,najkasnije do rujna. Ali to usvojeno produženje mandata ima ogromnu proceduralnu pogrešku.

Vodstvo HSS-a nije sazvalo fizički Skupštinu, nego su članovi skupštine glasali porukama i elektronski. To statut HSS-a dozvoljava samo u izvanrednim okolnostima poput rata ili pandemije ili drugim situacijama koje ugrožavaju ljudske živote i zdravlje.

Dvojica HSS-ovaca, Zlatko Fumić i Željko Vojković osporavaju zbog toga legitimnost Skupštine i pišu Ministarstvu. Beljak pak šalje Ministarstvu dopis da se upišu promjene statuta.

U rješenju koje imamo u posjedu, a potpisuje ga ministar Damir Habijan, Ministarstvo odbija provesti izmjene statuta kojim se Beljaku i ostalim dužnosnicima produžuje mandat. Rješenje je potpisano 30. prosinca, a o njemu su nezadovoljni HSS-ovci govorili danas na tiskovnoj konferenciji.

- Kako je neosporno da u vrijeme održavanja Skupštine nisu bila izvanredna stanja predviđena Statutom, nije bilo osnove da se sjednica održi elektroničkim putem – zaključuje se u rješenju zašto odbijaju provesti promjene stranačkog statuta.

Dakle, mandat je Beljaku i ostalim izabranima istekao, a odluka kojom im se produžava mandat Ministarstvo nije htjelo provesti jer je protupropisna, odnosno protivna samom statutu stranke.

Beljak uvjerava da će nova odluka o produženju mandata biti izglasana na novoj Skupštini koju je fizički vodstvo stranke sazvalo za početak ožujka.

-Odluka o izmjenama statuta kojim se produžuje mandat je jednoglasno usvojena jer zbog stanja u stranci imamo situacije da nam delegate daju ogranci koji su izašli iz stranke, a drugi uopće nemaju delegate. Radi se o tome da se trebaju prvo izabrati vodstva lokalnih organizacija koje će onda dati delegate na izbornoj skupštini. Izbori će se održati do kraja ove godine, nakon lokalnih izbora. Nije meni do predsjednikovanja i 99 posto se više neću kandidirati – kaže Beljak koji priznaje grešku s elektroničkim glasovanjem.

Ali što sad? Mandat mu je u ovom trenutku istekao, a poništena je odluka o produženju. Može li on voditi uopće stranku?

-Raspitao sam se i u Ministarstvu i dobio savjet da održimo novu Skupštinu na kojoj će biti fizički prisutni članovi i koja će izglasati istu odluku. Nije mi jasno zašto su toliko čekali s ovim rješenjem, ali to je HDZ. Što bi ono značilo, da ja i stranka ne postojimo? Još uvijek sam u registru upisan kao predsjednik i da su htjeli mogli su to obrisati iz Ministarstva, ali i oni su svjesni kolike bi to pravne probleme uzrokovalo. Eto, neka me obrišu, neka me maknu jer Plenković može što hoće. Ali neće mi moći začepiti gubicu i ne može mi uzeti mandat u Saboru – ljut je Beljak.

No, ispred HSS-a su se okupili i nezadovoljni Beljakovom politikom i koji smatraju da ne treba nikakva nova skupština na kojoj će se ponovno izglasati izmjene statuta koje produžavaju mandat vodstvu.

- Nakon ovog rješenja Ministarstva jasno je da Beljakov mandat nije u funkciji, on nema nikakav legitimitet i treba izabrati novo vodstvo na izbornoj skupštini. Nas sve koje razmišljamo drugačije je udaljio i 90 posto HSS-ovaca je izvan stranke, a unutra su ostali samo podobni. Nemamo protiv njega ništa osobno, ali u stranci je rasulo – poručio je Željko Vojković iz HSS-a Rugvica koji je s kolegom Zlatkom Fumićem, načelnikom Brinja i osporio odluku stranačke skupštine svojom predstavkom ministarstvu. Fumić nam je poručio isto: pod hitno novi izbori.