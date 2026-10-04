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STRAŠNA OLUJA NA KRETI

Kretu pogodilo 22.000 munja u jednom danu, oštećene brojne kuće, ceste su i dalje pod vodom

Piše HINA,
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Kretu pogodilo 22.000 munja u jednom danu, oštećene brojne kuće, ceste su i dalje pod vodom
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Foto: Stefanos Rapanis
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Veliki dijelovi poljoprivredne proizvodnje na Kreti su uništeni, a brojne ceste su poplavljene ogromnom količinom vode. Brojne kuće su oštećene, a u mnogim područjima zabilježeni su nestanci struje.

Oko 22.000 munja zabilježeno je na otoku Kreti i u južnom Egeju u prethodna 24 sata, priopćila je u nedjelju grčka meteorološka služba, a vlasti procjenjuju štetu nakon razdoblja obilnih kiša i grmljavine.

Meteorološke službe priopćile su da se očekuje da će obilne kiše trajati još nekoliko sati prije nego što se uvjeti dodatno poboljšaju.

Severe weather causes floods and damage on the island of Crete
Foto: Stefanos Rapanis

Veliki dijelovi poljoprivredne proizvodnje na Kreti su uništeni, a brojne ceste su poplavljene ogromnom količinom vode. Brojne kuće su oštećene, a u mnogim područjima zabilježeni su nestanci struje.

Severe weather causes floods and damage on the island of Crete
Foto: Stefanos Rapanis

Meteorolozi su rekli da je u području Retimna palo do 500 milimetara kiše, navode vlasti.

Na otoku Rodosu, njemačka turistkinja u petak je poginula od udara groma. Njezin suprug je lakše ozlijeđen.

Očekuje se poboljšanje vremenskih uvjeta, priopćila je meteorološka služba.

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