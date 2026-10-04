Kretu pogodilo 22.000 munja u jednom danu, oštećene brojne kuće, ceste su i dalje pod vodom

Oko 22.000 munja zabilježeno je na otoku Kreti i u južnom Egeju u prethodna 24 sata, priopćila je u nedjelju grčka meteorološka služba, a vlasti procjenjuju štetu nakon razdoblja obilnih kiša i grmljavine.

Meteorološke službe priopćile su da se očekuje da će obilne kiše trajati još nekoliko sati prije nego što se uvjeti dodatno poboljšaju.

Foto: Stefanos Rapanis

Veliki dijelovi poljoprivredne proizvodnje na Kreti su uništeni, a brojne ceste su poplavljene ogromnom količinom vode. Brojne kuće su oštećene, a u mnogim područjima zabilježeni su nestanci struje.

Foto: Stefanos Rapanis

Meteorolozi su rekli da je u području Retimna palo do 500 milimetara kiše, navode vlasti.

Na otoku Rodosu, njemačka turistkinja u petak je poginula od udara groma. Njezin suprug je lakše ozlijeđen.

Očekuje se poboljšanje vremenskih uvjeta, priopćila je meteorološka služba.