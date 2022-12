Kriminalist: Policija je utvrdila krug ljudi s kojima je bjegunac kontaktirao, a onda i lokacije...

Kriminalist Tonči Prodan za Dnevnik NOVE TV komentirao je uhićenje Ivana Božića (29), mladića koji je autom udario 20-godišnjeg policajca u Splitu, a zatim se dao u bijeg.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Načelo hitnosti jedno je od temeljnih načela postupanja. I to su bile prve radnje, blokade prometnica, sprečavanje izlaza počinitelju iz grada. Rade se i racije, zasjede i blokade. To radi cijeli tim ljudi, to je interdisciplinarni rad, postoji i krim tehnika koja se uključuje - rekao je Prodan, koji je komentirao i nagađanja kako je potragu otežala činjenica da odbjegli nije imao mobitel.

- Nije morao imati mobitel u tom trenutku. No forenzikom njegovih komunikacijskih sredstava utvrđuje se krug ljudi s kojima je kontaktirao, lokacije na kojima je bio. Utvrđujući krug ljudi s kojima je komunicirao, policija dobiva novi niz izvora ljudi od kojih može saznati detalje o počinitelju, njegovim namjerama, eventualno o lokacijama skrivanja. Tu mogu biti i oni koji mu pomažu u prikrivanju kaznenih djela - kaže.

Objasnio je i zašto je policija upozoravala građane da mu se ne približavaju.

- Prema onome što smo vidjeli, osoba je imale neke devijacije, imao je i neka kaznena djela za koja je okrivljen, droga je bila u pitanju, nasilničko ponašanje, pa građani trebaju biti na oprezu i normalno je da se u takvim situacijama izda takva preporuka - rekao je kriminalist.

Objasnio je što protok vremena od zločina može značiti za istragu. Kaže da alkohol brzo ispari iz organizma, za 10 do 12 sati. No kod droga je situacija drugačija.

- Marihuana zna ostati u tijelu i sedam, deset ili trideset dana. Pitanje je odakle uzimate uzorak, je li to urin, krv ili kosa. Kokain ostaje nekoliko dana u tijelu, no u kosi čak 90 dana. Još postoji šansa da se istraži je li osoba u tom trenutku konzumirala drogu - zaključio je Prodan.

Najčitaniji članci