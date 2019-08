‘Kristian je bio dobričina, takvi uvijek loše završe u zatvoru...'

Oni koji su poznavali Kristiana Vukasovića (18), zatvorenika s intelektualnim poteškoćama koji je prije nekoliko dana u komi prebačen u splitsku bolnicu, nakon čega je preminuo, kažu kako je on kao dijete, u školi, pa i nakon nje uvijek bio povučen i teško je sklapao prijateljstva. Bio je, kažu, miran dečko.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Upoznali smo se prije nekoliko godina, bio je zbilja dobar dečko. Nisam ni znao da je on zapalio tih par malih požara. To sam doznao ima nekoliko mjeseci i nikako nisam mogao razumjeti zašto je završio u zatvoru zbog toga. I to s kime u zatvoru! Svi su tu pogriješili, i psihijatrija, i država, i zatvor, svi. Jer to se nije smjelo dogoditi. Po našem mjestu se svašta priča... Ma zna se dobro kako mirni momci u zatvoru završe, pogotovo na Bilicama, jer tamo su sve luđaci. Nije tamo smio završiti i amen! U drugoj državi bi išao u neku ustanovu, a ne u zatvor. Kako je mogao završiti u komi, ma kako?! Nešto se moralo dogoditi - ogorčen je prijatelj na sustav koji je Kristiana stajao života.

Njegov drugi prijatelj, Antonio, kaže nam kako je Kristiana najviše upoznao tijekom priprema za krizmu u župi u Krilu Jesenice.

- Išli smo skupa na vjeronauk i bio je super momak, iako možda ponekad malo rastresen. Nije mu život bio lagan, nisu bili imućna obitelj, nekad možda nije imao sve što je želio, ali njegov otac je baš dobar čovjek, trudio se i vrijedno je radio teške poslove. Veliki su kršćani i u tom duhu je njegov otac i odgajao Kristiana koji je uvijek bio malo povučeniji i nije ni izlazio s ekipom - kaže nam Antonio.

Službenih rezultata obdukcije još nema i samim time niti odgovora na pitanje - kako je mladić s intelektualnim poteškoćama, kojem je dijagnosticiran psihički poremećaj piromanije, a navodno je bolovao i od astme te metaboličkog sindroma, završio iza rešetaka s najtežim prestupnicima?

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL - U školi je bio krasan i uvijek se trudio. Imao je problema s usvajanjem gradiva, ali se stvarno trudio. Imao je taj neki poremećaj. No bio je zaista dio nas i prihvatili smo ga onakvog kakav je bio. Skroman i miran. Išao sam s njim u razred i čak smo jedno vrijeme sjedili skupa u klupi - rekao nam je u petak Kristianov školski kolega pa nastavio:

- Vidio sam ga u mjestu baš prije tih nesretnih požara. Pozdravio je, stali smo i razgovarali i od tada ga nisam vidio. Mi nismo niti znali da je on u zatvoru, mislili smo de su ga smjestili u nekakvu ustanovu na liječenje, a ne iza rešetaka. Ni da je bio u bolnici nismo znali, znao je samo uži krug rodbine. Šokirao sam se kad sam vidio osmrtnicu.

Obdukcijski nalaz Kristiana Vukasovića trebao bi biti dostavljen obitelji u ponedjeljak, potvrdio nam je odvjetnik Vinko Ljubičić.

- Obitelj prije svega želi istinu. Smatraju s pravom kako njihov Kristian nije zaslužio takav tretman - kaže odvjetnik te dodaje da će tužba protiv RH i institucija koje drže odgovornim za smrt mladića ići u tom smjeru, da se ovako nešto više nikome ne dogodi...

Mladić je proveo četiri mjeseca u istražnom zatvoru zbog podmetanja požara. Unatoč ozbiljnim zdravstvenim problemima (kao dječak je psihijatrijski liječen te mu je između ostalog dijagnosticirana bolest piromanije) te činjenici da je sve priznao, kao i da je tri puta odlazio u Bolnicu za osobe lišen slobode, istražni zatvor mu je ukinut u trenutku kada je već bio u splitskoj bolnici, u komi.

U zatvoru na Bilicama 31. srpnja otac posjećuje Kristiana te je tada “normalan u komunikaciji”, izjavio je kasnije otac policajcima. Međutim, 1. kolovoza iz zatvora je dobio obavijest da je njegov sin na JIL-u na Križinama. O tome je obavijestio policiju, kao i da je dolaskom u bolnicu od dežurne liječnice dobio obavijest da je Kristian životno ugrožen, kao i da je na njegovom tijelu uočio više krvnih podljeva.

Sa Županijskog državnog odvjetništva su zatražili od policije da ispita slučaj, što su ovi i napravili te je o svemu napravljena službena zabilješka. Liječnici naime nisu obavijestili policiju, iako im je mladić doveden u gluho doba noći iz zatvora jer nisu uočili tragove nasilja. Hematomi su nastali najmanje tjedan dana ranije, konstatirali su liječnici, nije bilo unutarnjeg krvarenja te su Kristiana pokušali stabilizirati. No, 24. kolovoza mladić je ipak preminuo.

Obdukcija koja je sada naložena i obavljena zakasnila je više od tri tjedna. Kako proizlazi iz službene zabilješke, nije napravljeno toksikološko vještačenje koje bi otklonilo sumnju u eventualno (samo)trovanje, nisu fiksirani tragovi (bilo u ćeliji, bilo “očevidom na tijelu”, odnosno daljnjom medicinskom obradom mladića koji dolazi u komatoznom stanju iz – zatvora) koji bi u slučaju nekakvih sumnji u kazneno djelo bili ključni u kasnijoj fazi. Ništa od toga nije napravljeno pri samom prijemu Kristiana u bolnicu. Obdukcijom gotovo mjesec dana kasnije teško da se mogu pronaći drugi dokazi koji bi rasvijetlili ovaj slučaj.

Odgovor na ove “detalje” nismo dobili iz KBC Split, već samo konstataciju da je istraga u tijeku pa ne mogu ništa komentirati...