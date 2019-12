'Kristov legionar' je seksualno zlostavljao čak 60 maloljetnika

Marcial Maciel, meksički utemeljitelj ultrakonzervativnog reda Kristovi legionari, seksualno je napastovao najmanje 60 maloljetnika, uglavnom dječake između 11 i 16 godina i mlade muškarce, doznaje se u nedjelju iz internog izvješća te katoličke kongregacije.

Papa Benedict XVI. je 2006. naredio Macielu da se povuče u život molitve i pokore, a preminuo je dvije godine kasnije u 87. godini bez da se suočio s onima koji su ga teretili za to zlodjelo.

These articles never mention that he had a secret family, and raped his kids.



