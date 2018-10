Krivi gumb? Slučajno izrešetao i uništio avion od 160 mil. kn!

Borbeni avion vrijedan oko 19 milijuna funti (više od 160 milijuna kuna) eksplodirao je u četvrtak u vojnoj bazi Florennes u Belgiji nakon što je tehničar tijekom održavanja letjelice slučajno otvorio vatru iz strojnice na drugom zrakoplovu parkiranom u hangaru preko puta.

Riječ je o lovcu F-16 Falcon koji je nakon slučajne pucnjave eksplodirao i u potpunosti izgorio, a još jedan parkiran kraj njega je oštećen, piše sudinfo.be.

BREAKING: An explosion during a ground maintenance at the Florennes military base in Florennes, Belgium has destroyed a Belgian air-force F16 jet, 2 people were injured in the incident pic.twitter.com/Nw2rd5r8Cr — News_Executive (@News_Executive) October 11, 2018

U eksploziji su ozlijeđena dvojica tehničara. Prema izvješću, osoblje za održavanje zrakoplova popravljalo je F-16 koji je bio parkiran u hangaru nedaleko od kontrolnog tornja u bazi.

Tehničar je slučajno aktivirao strojnice na zrakoplovu koje ispaljuju do 6.000 metaka u minuti i standardna su oprema na borbenim avionima ovog tipa. Letjelica iz kojoj je zapucano je neposredno prije bila napunjena gorivom, kao i letjelica koja je uništena. Obje su trebale poletjeti na misiju.

A Belgian F16 was destroyed when another one under maintenace accidentally fired a loaded cannon into it. https://t.co/yx55usrZqX pic.twitter.com/sntMaoBxkT — Sir Humphrey (@pinstripedline) October 13, 2018

Požar nakon eksplozije gasilo je oko 30 vatrogasaca.

Borbeni avion F-16 Falcon prva je razvila američka vojska, a danas ga koriste zračne snage 28 zemalja. Falcon proizvodi tvrtka Lockheed Martin, a letjelica može postići brzinu od gotovo 2.500 kilometara na sat, odnosno veću od dva maha. Belgijska vojska raspolaže s ukupno 60 F-16 lovaca, od čega ih se 48 koristi u NATO misijama.