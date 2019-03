Krivi papiri? Avion je umjesto u Düsseldorf sletio u Edinburgh

Let British Airwaysa za Düsseldorf je, umjesto na predviđenu destinaciju, sletio u Edinburgh u ponedjeljak ujutro, javlja Euronews. Pogreška je navodno bila u letnoj dokumentaciji.

Zrakoplov u kojem su prevezeni putnici na letu u vlasništvu je WLD Aviationa, a British Airways ga je unajmio za taj let.

Glasnogovornik Britisha potvrdio je za Euronews da je rutu WLD-ovog aviona odobrila i kontrola zračne plovidbe na temelju plana koji je WLD izdao. Dodao je i da trenutno pokušavaju otkriti zašto je posada dobila krivi plan leta.

- Ispričali smo se putnicima zbog neugodnosti, a kontaktirat ćemo i svakog od njih pojedinačno - rekao je glasnogovornik.

IZ WLD Aviationa su kazali da putnici ni u jednom trenutku nisu bili u opasnosti.

Kako piše Flight Radar 24, zrakoplov je u Edinburghu čekao još otprilike dva sata nakon čega je poletio za Düsseldorf. Iako nije jasno kako je posada dobila krive dokumente, pilot i kabinsko osoblje bilo je u čudu kada su im putnici rekli da nisu trebali sletjeti u Edinburgh.

WDL Avn BAe 146-200 (D-AMGL, built 1986) on ops for BA Citiflyer #BA3271 mistakenly flew to Edinburgh instead of it's intended destination Düsseldorf, Germany allegedly due to flightplan irregularities. The flight landed safely. https://t.co/QSZ3nKY6rL https://t.co/81vbr3atxW pic.twitter.com/hLxth6RlBY

Neki putnici na letu BA3271 podijelili su svoja iskustva i na Twitteru.

- British Airways, možete li mi objasniti kako je moj jutarnji let za Düsseldorf završio u Edinburghu? Iako to je zanimljiv koncept, mislim da nitko na letu nije pristao na misteriozan "lutrija" let - napisao je Son Tran.

@British_Airways can you please explain how can my morning flight taking off from LCY to Dusseldorf land in Edinburgh 😅? While an interesting concept, I don't think anyone on board has signed up for this mystery travel lottery... #BA3271 #frequenttravel #britishairways