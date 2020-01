Krivolovci u Hrvatskoj ubili dvije ptice od 250.000 kuna

Vrijednost ptica procjenjuje se na oko 250.000 kuna, ali nije to: ‘Evo novac pa napravi drugu pticu’. To tako ne ide. Tu je stvar zaštite, poštovanja i očuvanja prirode. Taj broj ustvari podcjenjuje pravu vrijednost. Ovih je ptica manje od 500 u cijelom svijetu, a kod nas se krivolov i dalje tolerira. Mislim da je to i najveći problem. Nedostaje osude krivolova u društvu, objašnjava Vedran Lucić, ornitolog udruge Biom. Ljudi vole reći kako su ustrijelili nešto samo jer je egzotično umjesto da baš to bude povod da je puste ili spase, objašnjava.

Ćelavi ibis je zaštićena vrsta koja je još u 18. stoljeću izumrla u Hrvatskoj, ali i u većini Europe. Upravo zato pokrenut je LIFE Northern bald ibis - Reason for Hope, projekt koji nastoji uspostaviti divlje populacije ibisa u Europi. Upravo zato se oni ponovno gnijezde u Njemačkoj i Austriji. Jedan od ciljeva projekta je učenje ptica selidbi do zimovališta u Italiji i natrag. Ptice se uz pomoć GPS-a prate na svojem selidbenom putu. Upravo tako su ornitolozi shvatili kako je jedna populacija skrenula s rute i posjetila Hrvatsku, gdje su potom četiri ptice završile tragično. Donatella i Terrasa, ibise čija je vrijednost 250.000 kuna, ubili su - krivolovci!

- Podaci iz GPS odašiljača i terensko istraživanje upućuju na to kako su ptice ubijene, a GPS uređaji koje su nosile skinuti su i skriveni u grmlju - rekao je Johannes Fritz, generalni direktor projekta.

Ivan Budinski iz udruge Biom rekao je kako su Donatello i Terras stariji i iskusni ibisi koji su vodili mlađe generacije prema njihovim zimovalištima. Bili su temelj za uspostavu divlje populacije koja više ne postoji u ostatku Europe.

Pogledajte video

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Hrvatska