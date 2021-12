Jučer u Baškoj na Krku lovci su ubili medvjeda kojeg su vozikali u kamionetu i hvalili se. Svirali su i pokazivali ga mještanima, mora da je nešto gadno skrivio.

Priča nam to čitatelj koji nam je poslao popratne fotografije ubijenog medvjeda.

Iz Lovačkog društva 'Orebica' na Krku potvrdili su nam da je jučer uhvaćen i odstreljen medvjed.

Kažu da je na otoku radio štetu dulje vrijeme.

Dugo ga pratimo

- Za nas su medvjedi nezavičajna odnosno alohtona divljač, i mi prema odluci skupštine naše županije imamo nalog da svaku takvu divljač možemo odstraniti. To se odnosi i na divlje svinje, a lovimo kroz cijelu godinu jer nam prave velike štete - kaže nam Anton Bolonić, predsjednik navedenog lovačkog društva.

Kako nam govori, medvjed se u srijedu našao u blizini jednog ovčarskog imanja, primijetila ga je gospođa ujutro, a njen sin koji je isto lovac, ga je i ustrijelio. Potom su došli i ostali lovci te ga uspješno odstranili.

- Medvjed je lukava životinja, a u raslinju ga je jako teško loviti. Znamo njegovu rutu, ljudi nam često dojave da su ga vidjeli, pa mi dođemo ali već nestane. Nedavno je čovjeku skoro usmrtio magarca, a velike štete radio je i ovčarima. Ovo je 12. grlo koje smo odstrijelili na otoku ikad. Prvi medvjed na Krku pojavio se još negdje 1968. godine, a od 2016. imamo i velikih problema s čagljevima. Njih smo od tada odstranili stotinjak - priča nam Bolonić.

Teško ga je uloviti

Na naš upit o navodnom hvalisanju lovaca ubijenim medvjedom čemu je svjedočio naš čitatelj, Bolonić kaže da je takvog medvjeda jako teško uloviti te da je to svojevrsni uspjeh.

Ipak, ne može nam potvrditi je li bilo hvalisanja.

- Čujte, to je uspjeh, odstraniti medvjeda i to na Krku. To nije tako jednostavno, zna se kako se lovi medvjeda, na hranilištima ga se mami i tako dalje i potrebno je puno vremena i strpljenja. Normalno je da je lovac ponosan kad ustrijeli nešto i da se dokaže stočarima, s obzirom da ljudi uvijek vole za sve kriviti lovce. Kod nas je malo drukčija situacija, mi ne gospodarimo medvjedima jer je alohton, a i radi se o vrlo lukavoj životinji - kaže nam Bolonić.

Naš čitatelj naveo je i to da medvjed, prema njegovoj procjeni, nije bio posebno velik.

I sam nam kaže da se vjerojatno lovci ne bi tako javno hvalili da se radilo o nezakonitom odstrelu.

Znao preplivati na otok

- Ima mjesto u Jadranovu kod svjetionika prema Krku gdje je udaljenost otoka i obale kraća, tamo medvjed prepliva na otok, a u doba parenja to je vrlo često. Medvjed je u principu biljojed, ali mu ponekad treba i malo mesa, tako da ima vremena kad on 'operira' ali ne napravi nikakvu štetu, no ima i slučajeva kad radi štetu. Najprije se pojavio u Omišlju, no tamo je pobjegao - zaključuje Bojić, dodajući da se sve manje ljudi na otoku bavi ovčarstvo s obzirom na štetu koju rade čagljevi.

Ipak, nadamo se da će bez pomoći medvjeda čagljevi ipak biti manje naporni.