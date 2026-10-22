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Kroz MIKROeRAČUN omogućili besplatno izdavanje eRačuna

Piše HINA,
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Kroz MIKROeRAČUN omogućili besplatno izdavanje eRačuna
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL;
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MIKROeRAČUN je besplatna aplikacija porezne uprave namijenjena poreznim obveznicima koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a i nisu javni naručitelji. Dostupan je putem sustava ePorezna.

Porezna uprava objavila je u srijedu da je posredstvom aplikacije MIKROeRAČUN korisnicima omogućeno besplatno izdavanje eRačuna, čime im se omogućuje pravodobna priprema za zakonsku obvezu izdavanja eRačuna koja počinje 1. siječnja 2027. godine.

U priopćenju porezne uprave navodi se da je besplatno izdavanje eRačuna omogućeno nadogradnjom aplikacije MIKROeRAČUN. 

Ta nadogradnja omogućuje korisnicima nove funkcionalnosti izdavanja i fiskalizacije eRačuna. Dosadašnje mogućnosti uključivale su zaprimanje, pregledavanje, pretraživanje, odbijanje i čuvanje eRačuna te fiskalizaciju zaprimanje i odbijanje eRačuna. Nadogradnja omogućuje izdavanje eRačuna i fiskaliziranje njihovog izdavanja.

Istaknuto je da je nadogradnjom aplikacije korisnicima omogućeno jednostavnije upravljanje eRačunima na jednom mjestu, bez potrebe za nabavom dodatnog informacijskog rješenja za sve zakonske obveze koje stupaju na snagu 1. siječnja 2027.

MIKROeRAČUN je besplatna aplikacija porezne uprave namijenjena poreznim obveznicima koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a i nisu javni naručitelji. Dostupan je putem sustava ePorezna.

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