KRŠ I LOM NA ILICI U frontalnom sudaru ozlijeđeno dvoje ljudi

SJAJAN ROĐENDANSKI POKLON

VIDEO Spiderman iznenadio hrabrog Nou! 'Bio je jako sretan i iznenađen, visio je naopačke' Maximilian Bindernagel Vujnović velikogorički je profesionalni vatrogasac koji se u slobodno vrijeme "pretvara" u Spider-Mana kako bi razveselio djecu. Istu misiju ima i Jasenka Bastaić, Zagrepčanka koja je nakon smrti 42-godišnjeg supruga Nikole osnovala udrugu njegova imena i po bolnicama djeci raznosi poklone. Prošloga Božića su Jasenka i Max nosili poklone na Rebro i tamo upoznali jednog doista posebnog dječaka, 13-godišnjeg Nou Fizira iz Črnkovaca pored Osijeka, oboljelog od Hodgkinova limfoma. Neki dan, na 13. rođendan, Jasenka i Spider-Man iznenadili su Nou i njegov čitav razred, koji mu je došao na rođendan. Noa se školuje kod kuće. Max se, poslovično, spustio s krova, ali se u njegovu umijeću onda okušao i Noa. Bio je oduševljen. "Jako je bio sretan i iznenađen, ništa nije slutio. Jasenka mu je nabavila i 'plejku' za poklon. Sad je i on malo visio naopačke, bio je tako hrabar i sretan zbog toga. Najljepše nam je bilo vidjeti da sad već pomalo hoda, to nas je jako usrećilo. Došao mu je i cijeli razred s razrednicom, zaboravio je na sve probleme barem taj dan", kazao je Max.

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