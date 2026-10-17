KRŠ I LOM NA ILICI U frontalnom sudaru ozlijeđeno dvoje ljudi

SAŽETAK UTAKMICE
VIDEO Karačić i Kulušić srušili Istru u važnoj pobjedi lokosa! Pogledajte golove sa susreta
LOKOMOTIVA - ISTRA 2-0 Momčad s Kajzerice došla je do vrlo važne pobjede u 10. kolu HNL-a. Bila je to prva pobjeda Lokomotive još od drugog kola. Istru je načeo Fran Karačić sjajnim golom nakon što je Belcar ubacio iz kornera. Odmah na početku drugog dijela Karačić je postao asistent. Ubacio je, a Kulušić je glavom zakucao i donio pobjedu svojoj momčadi
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Sažetak Lokomotiva-Istra
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Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
STRAVA
VIDEO Auto završio na krovu na A1: 'Prizor je uznemirujuć...'
A1 - Auto je završio na krovu, prizor je bio uznemirujuć, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku prometne nesreće na A1. Na stranicama HAK-a stoji kako se prometna nesreća dogodila na autocesti A1 između čvora Zagvozd i čvora Ravča u smjeru Dubrovnika, a vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. "Sudarila su se dva auta, hitna i policija su već intervenirali", kazao nam je čitatelj.
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Prometna nesreća na A1
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Video: čitatelj/24sata
POGLEDAJTE SAŽETAK
VIDEO Fruk je nevjerojatnom golčinom donio pobjedu Rijeci! Kekov stroj je ponovno proradio
Rijeka je u desetom kolu HNL-a pobijedila Rudeš rezultatom 2-1. Rano su Riječani poveli preko Vignata u 5. minuti, a u 74. je iz slobodnjaka povećao vodstvo Fruk. Slobodnjak je Rijeka dobila nakon što je pocrvenio Celjak jer je kao zadnji igrač obrane srušio Adu-Adjeija. Skoko je pogodio u sudačkoj nadoknadi za domaćina i smanjio poraz Rudeša
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Sažetak Rudeš-Rijeka 1-2
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Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi 24sata': Uhićenja nazi torcidaša. Svijet se zgraža na scene iz Splita...
Uhićenja splitske policije zbog sramotnih nacističkih i antisemitskih poruka u korteu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu. Osude stižu sa svih strana, zgraža se i svijet. Donosimo i šokantan slučaj pedofila u Zagrebu. Habijan se sprema uvesti AI u svoj resor...
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Gledajte '240 sekundi' 24sata
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Video: 24sata Video
SJAJAN ROĐENDANSKI POKLON
VIDEO Spiderman iznenadio hrabrog Nou! 'Bio je jako sretan i iznenađen, visio je naopačke'
Maximilian Bindernagel Vujnović velikogorički je profesionalni vatrogasac koji se u slobodno vrijeme "pretvara" u Spider-Mana kako bi razveselio djecu. Istu misiju ima i Jasenka Bastaić, Zagrepčanka koja je nakon smrti 42-godišnjeg supruga Nikole osnovala udrugu njegova imena i po bolnicama djeci raznosi poklone. Prošloga Božića su Jasenka i Max nosili poklone na Rebro i tamo upoznali jednog doista posebnog dječaka, 13-godišnjeg Nou Fizira iz Črnkovaca pored Osijeka, oboljelog od Hodgkinova limfoma. Neki dan, na 13. rođendan, Jasenka i Spider-Man iznenadili su Nou i njegov čitav razred, koji mu je došao na rođendan. Noa se školuje kod kuće. Max se, poslovično, spustio s krova, ali se u njegovu umijeću onda okušao i Noa. Bio je oduševljen. "Jako je bio sretan i iznenađen, ništa nije slutio. Jasenka mu je nabavila i 'plejku' za poklon. Sad je i on malo visio naopačke, bio je tako hrabar i sretan zbog toga. Najljepše nam je bilo vidjeti da sad već pomalo hoda, to nas je jako usrećilo. Došao mu je i cijeli razred s razrednicom, zaboravio je na sve probleme barem taj dan", kazao je Max.
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Spiderman kod hrabroga Noe
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Video: 24sata Video