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MATERIJALNA ŠTETA

KRŠ I LOM U ZAGREBU 'Čuo sam bum, tras... udario je u auto, bicikl i prevrnuo se na krov!'

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 1 min
KRŠ I LOM U ZAGREBU 'Čuo sam bum, tras... udario je u auto, bicikl i prevrnuo se na krov!'
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Foto: Čitatelj 24sata
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Spustio sam se doljem, a policija je već bila tamo, stvarno su brzo došli, kaže čitatelj

Jedan se automobil preokrenuo na bok u prometnoj nesreći u Badalićevoj ulici u Zagrebu.

Kako nam javljaju naši čitatelji, policija se odmah pojavila na mjestu događaja.

- Nismo vidjeli trenutak kad se nesreća dogodila, ali bijeli auto bio je okrenut na bok par metara od ležećeg policajca. Izgleda da je onda udario u još jedan crveni auto i odgurnuo ga na zelenu površinu, a onda i u bicikl. Srušio je i stup, odnosno prometni znak. Sad sjedimo tu u kafiću preko puta, hitna nije došla i čini se da nema ozlijeđenih - kaže nam čitateljica.

Foto: Čitatelj 24sata

- Samo sam čuo neki bum, tras pa sam se spustio i policija je već bila tamo, stvarno su brzo došli. Ne znam kako je došlo do nesreće, ovdje nema zavoja ni ničega sličnog. Čini se da nema ozlijeđenih, vozaču su donijeli vodu i vidjelo se da je on malo potresen, ali stajao je i djelovao je u redu - govori nam još jedan čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili kako su dojavu zaprimili oko 19 sati.

U pitanju je slijetanje automobila s kolnika te je nastala samo materijalna šteta i nitko nije ozlijeđen.

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