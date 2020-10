- Vikali smo na njega, govorili smo mu da prestane, a on je samo rekao 'ja tako krstim, pustite me da odradim svoj posao' i nastavio. Taj sve\u0107enik nam je uni\u0161tio najljep\u0161i dan, a bebu smo odveli kod lije\u010dnika i 24 sata nakon incidenta je jo\u0161 uvijek u \u0161oku - ispri\u010dala je majka Ntina Shitta, koja je \u0161okantnu snimku kr\u0161tenja objavila na Facebooku.

Krštenje van pameti: Pop bebu agresivno uranja u vodu, ona vrišti, a majka urla od očaja

<p>Majka djeteta koje se krstilo u nedjelju u Limassolu na Cipru najavila je tužbu protiv svećenika koji je držao ceremoniju krštenja, jer je bio izrazito grub prema bebi, agresivno ju je uronjavao u posvećenu vodu, beba je cijelo vrijeme plakala, a nakon ceremonije bila je puna modrica.</p><p>Majka u jednom trenutku izlazi van, jer nije mogla gledati to mučenje, a svećenik je uporno odbijao prestati.</p><p>- Vikali smo na njega, govorili smo mu da prestane, a on je samo rekao 'ja tako krstim, pustite me da odradim svoj posao' i nastavio. Taj svećenik nam je uništio najljepši dan, a bebu smo odveli kod liječnika i 24 sata nakon incidenta je još uvijek u šoku - ispričala je majka Ntina Shitta, koja je šokantnu snimku krštenja objavila na Facebooku.</p><p>- Krstio sam puno djece. Kad sam vidio da je ova beba pod stresom, nastojao sam ritual završiti što prije - rekao je svećenik <a href="https://greece.greekreporter.com/2020/10/20/greek-orthodox-priest-is-accused-of-injuring-baby-during-baptism/" target="_blank">medijima na Cipru</a>, ali ni isprika ga neće spasiti tužbe roditelja protiv njega.</p>