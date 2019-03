Kruzer zapeo u oluji: Oko 1300 putnika spašavaju helikopteri

Oko 1300 putnika koliko ih se nalazi na kruzeru kojemu se u vrlo lošim vremenskim uvjetima na zapadnoj norveškoj obali pokvario glavni motor, bit će evakuirano, izvijestila je u subotu norveška policija.

Spasilačka služba je izvijestila da brod "Viking Sky" pluta prema kopnu, nakon što je kapetan broda uputio poziv upomoć.

Cruise ship “Viking Sky” with 1300 passengers aboard has sent out #MAYDAY as it drifts closer to the shore in Hustadvika on the northwestern coast of Norway. There’s bad weather in the area and eye witnesses estimate the ship is approximately 1km from the shore #vikingsky pic.twitter.com/5qfxcvIQsZ