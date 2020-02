Kruzerom se širi virus: Hrvati su dobro, zaražen Makedonac

Mladić (24) koji je u srijedu poslijepodne primljen u bolnicu u Zaboku zbog sumnje na korona virus nije zaražen, potvrdili su iz Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Simptome zaraze korona virusom ne pokazuje ni šestero Hrvata (pet članova posade i jedan putnik) koji se trenutno nalaze na kruzeru Diamond Princess, koji se nalazi u karanteni u japanskoj luci Yokohama.

- Veleposlanstvo RH u Japanu je u stalnom kontaktu s nadležnim institucijama vezano uz sve novosti o situaciji na kruzeru. Svi hrvatski državljani nalaze se u izolaciji na brodu te ne pokazuju simptome bolesti. Veleposlanstvo im pruža svu potrebnu pomoć - rekli su nam iz MVEP-a.

Što se tiče situacije na kruzeru Diamond Princess, jedan makedonski državljanin zaražen je korona virusom na istom kruzeru, objavilo je Ministarstvo vanjskih poslova Sjeverne Makedonije. Kako navode, na kruzeru se nalazi trojica makedonskih državljana, a kod jednog od njih potvrdili su korona virus, piše makedonski Kurir.

U srijedu su mediji u Srbiji objavili kako je među oboljelima na kruzeru i Daniel Dušnoki (39), državljanin Srbije. Međutim, on se jučer javio te rekao da to nije istina te da nije u izolaciji.

- Dobro se osjećam, nemam temperaturu i nisam zaražen korona virusom. Nije ni istina da sam u izolaciji, evo upravo pijem kavu u kafiću na brodu - rekao je za srbijanski Kurir.

Na kruzeru inače situacija nije nimalo bezazlena. Samo u četvrtak je broj oboljelih porastao na 218, a na kruzeru je oko 3700 ljudi.

Zatvorena tvrtka koja radi konstrukciju za most

Za sada je najveća žrtva korona virusa u Hrvatskoj - Pelješki most. Kako javlja Nova TV, kineska tvornica koja gradi čelične konstrukcije za most, privremeno se zatvara.

To ne znači da će radovi u Hrvatskoj prestati, ali je pitanje što će se dogoditi kada na red dođe postavljanje novih konstrukcija. Iz Hrvatskih cesta kažu da izvođač radova nije zatražio produljenje roka. Most bi trebao biti otvoren 31.srpnja 2021.

Četvrtak je inače bio i jedan od najgorih dana od pojave virusa. U jednom danu umrlo je 242 ljudi, što je najviše od pojave virusa. Također, u samo jednom danu broj zaraženih porastao je za čak 14.840. Toliki rast posljedica je promjene metode praćenja zaraze. Tako su liječnici u Kini u oboljele svrstali i one za koje do sada nisu mogli sa stopostotnom sigurnošću tvrditi da imaju korona virus. Potaknulo je to dodatne sumnje među svjetskim stručnjacima da kineske vlasti prikrivaju prave brojke oboljelih i umrlih.

Nestaju 'građani novinari' koji izvještavaju iz Wuhana

Foto: REUTERS TV/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Još jedan kineski 'građanin novinar' je nestao, nakon što je objavio više video snimki pandemije smrtonosnog korona virusa u Wuhanu. Fang Bin nestao je samo par dana nakon nestanka Chen Qiushija, bivšeg odvjetnika koji se također javljao video blogovima iz Wuhana.

Fang Bin je biznismen iz Wuhana, uglavnom je objavljivao videa iz bolnica u gradu, a navodno je, piše QZ, uhićen u nedjelju. Informaciju je prvi objavio kineski RTHK, a Bin je uhićen isti dan kada je objavio video u trajanju od 12 sekundi u kojem se vidio komad papira na kojem je pisalo "Svi građani, pružite otpor. Vlast se mora vratiti narodu", a Bin je to naglas čitao.

RTHK je kasnije izvijestio da su policajci u civilu s kojima su bili i vatrogasci, provalili kroz vrata Binovog stana.

Na sličan način je nestao i Qiushi, kojem nema ni traga ni glasa nakon što je objavio video iz bolnice u Wuhanu. Qiushi je bio i glasan kritičar zbog načina na koji su se na brzinu gradile bolnice u Kini u kojima su zbrinuti pacijenti oboljeli od korona virusa.

Qiushi naime tvrdi da su bolnice jako loše kvalitete s lošom ventilacijom, kroz koju zrak samo ulazi, ali ne izlazi.

Tema: Koronavirus