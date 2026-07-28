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STRAVIČNO

KRUŽI VIDEO Evo kako je vandal palio oltar u Međugorju!

MEĐUGORJE - Nadzorna kamera zabilježila je trenutak u kojem muškarac prilazi prostoru vanjskog oltara iza župne crkve svetoga Jakova u Međugorju, polijeva ga zapaljivom tekućinom, a potom izaziva požar. Hercegovina.info donosi snimku nastalu jutros u 4.46 sati. Na njoj se vidi muškarac koji dolazi do oltara, polijeva prostor te potom pali vatru i udaljava se s mjesta događaja. Na nedavno obnovljenom vanjskom oltaru nastala je materijalna šteta, no njezin opseg zasad nije službeno potvrđen.

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Muškarac zapalio oltar u Međugorju VIDEO
Muškarac zapalio oltar u Međugorju | Video: 24sata
VIRALNA PJESMICA

VIDEO Ovakvu verziju brojalice 'Sjela baba u balon' još niste čuli! I psi u Splitu su 'zaplesali'

Prije finala izložbe pasa u Splitu, natjecatelji i njihovi vlasnici zaplesali su na popularnu brojalicu 'Sjela baba u balon'. Među njima bila je i Lana Klingor dok je glavnu 'rolu' preuzela splitska pjevačica Emily Maroš

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Završena izložba pasa u Splitu VIDEO
Završena izložba pasa u Splitu | Video: 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Istraga oko vatre u Francuskoj, policija je uhitila petero ljudi...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Požar na gradilištu u francuskom gradiću Somos najvjerojatnije je kriv za vatrenu apokalipsu, od utorka litra benzina poskupljuje, nakon turističke sezone kreće sanacija površinskih pukotina na pilonima Pelješkog mosta...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Istraga oko vatre u Francuskoj, policija je uhitila petero ljudi... VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Istraga oko vatre u Francuskoj, policija je uhitila petero ljudi... | Video: 24sata/Video
BILI U KLUBU

VIDEO Policija privela trojicu na Braču: Narušavali su red i mir

BRAČ - Policija je uhitila troje ljudi u Bolu na Braču u ponedjeljak poslijepodne. Kako su nam kazali iz policije, trojica je privedena zbog narušavanja javnog reda i mira. U postaju su dovedene tri osobe i u tijeku je kriminalističko istraživanje. Naš čitatelj poslao nam je snimku uhićenja te kazao kako su osobe privedene u jednom klubu na otoku.

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Incident na Bolu VIDEO
Incident na Bolu | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Preko 10.000 ljudi upisano u Registar za liječenje od kocke

Prije dva tjedna završen je proboj tunela Kozjak iznad Kaštela, važan korak u spajanju autoceste A1 s Kaštel Kambelovcom i prometnom rasterećenju Splita. No otvaranje šampanjca zasjenila je informacija da su na trasi nove ceste četiri vile izgrađene nakon što je trasa ucrtana u prostorne planove. Skiper iz Austrije nestao u moru kraj Šolte

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Preko 10.000 ljudi upisano u Registar za liječenje od kocke VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Preko 10.000 ljudi upisano u Registar za liječenje od kocke | Video: 24sata/Video
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VIDEO Na putu prema Veloj Luci nije se štedio glas! Oliverove hitove pjevao cijeli trajekt

SPLIT - 'Kad mi dođeš ti', 'Pismo moja' i drugi hitovi Olivera Dragojevića odjekivali su u nedjelju brodom 'Marko Polo' na putu iz Splita prema Veloj Luci, gdje počinje manifestacija 'Trag u beskraju'. Ante Gelo i njegov bend zasvirali su prve taktove, pridružili su im se Marko Tolja i Iva Ajduković, a ubrzo su zapjevali i putnici. Salon je bio pun, mobiteli su bili u zraku, a cijeli je brod uglas pjevao Oliverove refrene

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Atmosfera na trajektu koji vozi na koncert Trag u beskraju VIDEO
Atmosfera na trajektu koji vozi na koncert Trag u beskraju | Video: 24sata/Zvonimir Barišin/Pixsell

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