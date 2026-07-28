KRUŽI VIDEO Evo kako je vandal palio oltar u Međugorju!

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VIDEO Na putu prema Veloj Luci nije se štedio glas! Oliverove hitove pjevao cijeli trajekt SPLIT - 'Kad mi dođeš ti', 'Pismo moja' i drugi hitovi Olivera Dragojevića odjekivali su u nedjelju brodom 'Marko Polo' na putu iz Splita prema Veloj Luci, gdje počinje manifestacija 'Trag u beskraju'. Ante Gelo i njegov bend zasvirali su prve taktove, pridružili su im se Marko Tolja i Iva Ajduković, a ubrzo su zapjevali i putnici. Salon je bio pun, mobiteli su bili u zraku, a cijeli je brod uglas pjevao Oliverove refrene

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