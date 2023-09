Kružile glasine da je Kadirov upao u komu, on objavio video iz bolnice: 'Ja sam živ i zdrav...'

Čečenski vođa Ramzan Kadirov, za kojeg se špekuliralo da ima zdravstvenih problema, objavio je na svojem službenom Telegram kanalu video iz bolnice...

Ali u bolnici nije bio zbog vlastitog zdravlja.

Za sebe kaže da je 'živ i zdrav' te da je došao posjetiti strica koje se nalazi na liječenju u Moskvi. Veli da je u Moskvu stigao na 'radno putovanje'

- To je naš dragi stric Magomed Kadirov. Oporavlja se, dobro je raspoložen - govori Kadirov na snimci dok ga ljubi u ruku i glavu.

Nije poznato kad je snimka nastala...

