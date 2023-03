Krvava kupka u Bakhmutu: Još teže im je nego u Mariupolju, ali Ukrajinci se ne žele predati

Na ukrajinskom ratištu bitka za grad Bakhmut se vodi više od sedam mjeseci. Grad je do prije sedam godina imao ime Arteomovsk po ruskom boljševiku. U izvješćima ruske strane oni ga i dalje tako nazivaju. Ruska vojska i plaćenici privatne vojne kompanije Wagner su u siječnju zauzeli obližnji grad Soledar, udaljen 18 kilometara sjeverno. Gubitak Soledara negativno je utjecao na obranu Bakhmuta. To je bilo prvo zauzimanje nekog grada od strane ruskih snaga nakon prošlog ljeta. Wagnerovci su imali velike gubitke koji su prijetili da će dovesti do gašenja kompanije.