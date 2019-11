Krvava Noć vještica: Curicu (7) upucali dok je 'žicala' slatkiše

Djevojčica (7) iz Chicaga koja je išla od vrata do vrata u potrazi za slatkišima za Noć vještica u kostimu bumbara teže je ozlijeđena nakon što ju je pogodio zalutali metak, javlja The New York Times.

Metak ju je pogodio u gornji dio prsa, a Hitna pomoć je na mjesto događaja došla u rekordnom roku. U životnoj opasnosti je prevezena čikašku bolnicu Stroger.

Pucnjava se dogodila u kasno poslijepodne na Noć vještica dok je djevojčica šetala sa svojom obitelj i ostalim maskiranim ljudima u četvrti Little Village.

A night of trick-or-treating ended with a 7-year-old girl critically injured after she was shot Thursday night in Chicago https://t.co/VnNIJbCTjz — CNN (@CNN) November 1, 2019

Glasnogovornik čikaške policije Anthony Guglielmi kazao je da vjeruje da je djevojčica nedužna žrtva. Policija istražuje slučaj, ali zasad nemaju puno detalja.

- Čuli smo pucnjavu, točnije četiri pucnja i izašli smo van - kazala je LAli Lara koja radi u obližnjoj prodavaonici automobila.

- Otac djevojčice je vrištao - Moja kćer je upucana - dodala je svjedokinja.

7-year-old girl shot in chest while trick-or-treating



3700 block of West 26th Street, Chicago -



coverage: https://t.co/M6S3wNtMmF pic.twitter.com/Jp4VkbAlZE — john j. kim (@jkimpictures) November 1, 2019

Najmanje su tri muškarca jurila starijeg muškarca (31) niz ulicu, kada je jedan od njih ispalio metak u smjeru muškarca. Metak je slučajno zalutao curici.

Policija trenutno provodi kriminalističko istraživanje, a više će detalja biti poznato kasnije.