Krvavi trag: Rat crnogorskih klanova došao je i do Hrvatske

U velikoj policijskoj akciji u srijedu uhićeno je 30 ljudi diljem Hrvatske, među kojima i policajci. Sumnja se da su uhićeni sudjelovali u nabavi putovnica i drugih dokumenta koje su po narudžbi prodavali pripadnicima srpskog Zemunskog klana, ali i, navodno, dvama zaraćenim crnogorskim klanovima - Škaljarima i Kavčanima. Ovo nije prva poveznica pripadnika ozloglašenih klanova sa Hrvatskom.

Uhićeni policajci u sustavu MUP-a pronalazili bi pogodne identitete osoba koje će koristiti za izradu lažnih dokumenata. Kako piše Jutarnji list, radilo se o ljudima koji su rođenjem morale imati pravo na državljanstvo RH te su morale ispunjavati još nekoliko uvjeta.

Nisu smjeli imati problema s policijom zbog kontrola na graničnim prijelazima. Moralo se raditi o ljudima koji nikad nisu vadili hrvatske dokumente. Krivotvorene srbijanske putovnice bi se izrađivale i u koje bi umetnuli fotografije ljudi kojima su dokumenti bili namijenjeni.

Tim dokumentom se moglo službeno tražiti izdavanje hrvatske putovnice i osobne iskaznice. Te bi zahtjeve predavali na točno utvrđenim policijskim šalterima, gdje su radili policajci koje su držali na vezi i koji bi takve zahtjeve slali u službenu proceduru iako su znali da su zahtjevi krivotvoreni. Uhićeni policajac je umjesto otisaka prstiju ljudi koji su tražili dokumente stavljao svoj.

Hrvatske institucije izdavale su im autentične dokumente. Putovnicu s identitetom postojećeg dvojnog državljanina koji živi u Srbiji, a s fotografijom šefa škaljarskog klana koju je on mogao koristiti i koju se nije moglo otkriti.

Drugi način je bila “zamjena” vozačkih dozvola Ujedinjenog Kraljevstva za hrvatske vozačke dozvole. Otkriveno je da su osumnjičenici nabavljali britanske vozačke dozvole, koje bi uz pomoć Seferovića i ostalih koristili da bi u Hrvatskoj izvadili originalne hrvatske dozvole s krivotvorenim podacima.

U petogodišnjem ratu između dva najjača kriminalna klana u Crnoj Gori - kavačkog i škaljarskog - do sad je ubijeno najmanja 40 osoba, među kojima su najmanje četiri slučajne žrtve, piše Express.

Egzekutori pali u Šibeniku

U Šibeniku su u kolovozu na osnovu tjeralice crnogorskog Interpola uhićeni Pero Laličić (21) kojeg policija u Crnoj Gori sumnjiči da je izravni počinitelj ubojstva Bogdana Milića u Cetinju 11. lipnja i Mitar Marković (25) koji se tereti za poticanje na ubojstvo i pomaganje nakon izvršenog kaznenog djela. Kako pišu podgoričke Vijesti, kod njih su pronađeni falsificirani hrvatski dokumenti.

Bogdan Milić, za kojeg policija u Crnoj Gori vjeruje da je blizak “Škaljarskom kriminalnom klanu”, ubijen je dok je sjedio u lokalu “Portun” u centru Cetinja. Na njega su pucala dvojica napadača sa silikonskim maskama na glavi. Tom prilikom ranjena su tri gosta istog lokala koji su sjedili za susjednim stolom.

Rat do istrebljenja između "škaljaraca" i "kavčana" traje od 2014. godine kada je "kavčanima" u španjolskom gradu Valenciji nestalo 300 kilograma kokaina. Kokain su im ukrali škaljarci. Od nestanka droge pa do uhićenja vođa kriminalnih klanova na teritoriji Srbije i Crne Gore ubijeno je čak 24 pripadnika obaju klanova.

Krajem prošle godine uhićeni su vođe klanova, Jovan Vukotić iz škaljarskog i Slobodan Kašćelan iz kavačkog, pa su oba klana ostala bez lidera u krvavom ratu koji bukti posljednjih godina. Obojica muškaraca uhićena su u inozemstvu, a po operativnim saznanjima srpske, odnosno crnogorske policije, Jovan Vukotić uhićen je u rujnu u turskom ljetovalištu Antalija nakon što je kod njega pronađena lažna makedonska putovnica na ime Georgije Andonov. Ubrzo potom, posljednjeg dana studenog, muškarac označen kao vođa škaljarskog klana osuđen je na 15 mjeseci zatvora. Dva tjedna kasnije u Češkoj je uhićen njegov najveći suparnik Slobodan Kašćelan. Ovaj muškarac krio se u iznajmljenom stanu u Pragu, a kod njega su, kao i kod Vukotića, pronađeni lažirani dokumenti.

Nestanak kokaina u Valenciji pokrenuo val likvidacija

Prva žrtva obračuna, koji ne jenjava ni godinama kasnije, bio je Cetinjanin Goran Radoman, visokopozicionirani "škaljarac". Njegovo ubojstvo uslijedilo je ubrzo nakon nestanka droge u Valenciji, te se od početka sumnja da je upravo on bio taj koji je imao veze sa nestankom kokaina. Nakon njegovog ubojstva žrtve su se nizale jedna za drugom, a posljednja u nizu je Vladimir Popović, zvani Vlada Pop (43), također "škaljarac", koji je ubijen u Beogradu u prosincu 2018. godine. I Kašćelan i Vukotić, iako označeni kao vođe klanova, vješto su izbjegavali uhićenja. Koristeći putovnice na druga imena, ali i uz pomoć svojih suradnika, nalazili su skrovišta širom Europe. Kako se sumnja, Kašćelanu su u skrivanju pomagali pripadnici narko-klana Darka Šarića, dok je Vukotić uživao pomoć članova klana svog najbližeg suradnika Luke Bojovića. Usprkos uhićenjima Jovana Vukotića i Slobodana Kašćelana, na slobodi su i dalje njihove desne ruke, koji su preuzeli njihove poslove.

Naime, na slobodi su brat Jovana Vukotića Igor, za kojeg se sumnja da je sa Jovanom vodio poslove škaljarskog klana. Također ipripadnik klana Luke Bojovića, inače blizak suradnik Vukotića, koji vodi "škaljarce" dok Jovan Vukotić ne izađe na slobodu. Što se tiče "kavčana“, drugi čovjek ovog klana Igor Božović još uvijek je u bijegu. Njemu se trag gubi u kolovozu 2017. godine nakon što je izašao iz spuškog zatvora, gdje je ležao dvije godine zbog trgovine drogom. Na slobodu je pušten jer je rekao da je bolestan pa je na slobodi čekao ročište, ali je nestao i otada je za njim raspisana tjeralica. Tijekom svakog slobodnog vikenda dok je još bio u zatvoru, Božović je bio na telefonskoj vezi s Kašćelanom, a posebno su zanimljiva dva razgovora koja je vodio s kasnije uhićenim suradnikom

U jednom razgovoru, Božović Vlahoviću kaže da je kod kuće i da je do njega stigla informacija da su "našli tamo neko oružje" i uz psovku pita je li to istina. U drugom razgovoru, Božović kaže Vlahoviću da su "on i Slobo bili kod načelnika u policiji." Zbog svog utjecaja u kavačkom klanu, Božović "nije imao mira" ni za vrijeme robijanja u Spužu, gdje se također među zatvorenicima vodio rat dva posvađana crnogorska klana. Božović je u zatvoru bio žrtva tog sukoba, pa ga je u srpnju 2016. godine u zatvorskom hodniku, po licu i rukama vrelim uljem polio drugi zatvorenik, Jovan Jovanović, inače blizak škaljarskom klanu.

Jovan Vukotić bio je pod zaštitom Luke Bojovića i Filipa Koraća, koji se smatraju najmoćnijim ljudima srpskog podzemlja. Porijeklom je sa Čeva kod Cetinja. Procjenjuje se da je Vukotić stekao osobno bogatstvo koje se procjenjuje na više stotina milijuna eura. Taj novac je zaradio izvan Crne Gore, preprodajom droge.

Kada je njemu i njegovoj ekipi sužen manevarski prostor po Europi, vratili su se kući, u rodni Kotor, jer je većina Vukotićeve ekipe rodom iz Kotora i tu su počeli problemi.

U Kotoru su počeli otimati sve što su imali ljudi koji su bili bliski Darku Šariću. Sve lokale, poslovne prostore, kafiće... Više su to radili zbog prestiža, nego zbog novca – da se zna tko je gazda. Ionako su već bili toliko bogati da nisu ni znali što da rade s novcem. Sa Šarićevim ljudima su se jednom žestoko obračunali u vezi dobivanja jednog posla, pa je morala doći policija kako bi ih razdvojila, a "škaljarci" su tada rekli Šarićevim ljudima: "Šta je stojseri, došli ste u Kotor da učite da plivate. Mi ćemo vas naučiti pameti, sve ćemo vam uzeti!"

Za likvidaciju Gorana Đuričkovića, ugostitelja iz Budve i bossa budvanskog klana, doveli su profesionalnog ubojicu iz Južnoafričke republike. Južnoafrikanac je uhićen prije nego ga je ubio, a policija je potvrdila je nije imao pojma gdje je i u kojoj se državi nalazi - samo je došao odraditi posao. Đuričkovića to nije spasilo i ipak je likvidiran snajperom u kafiću u Budvi. Đuričković je inače bio zet nogometne legende Vladimira Petrovića Pižona. Likvidacije izvršavaju isključivo automatskom puškom s velikim brojem ispaljenih metaka, koja je garancija uspjeha. Pale automobil i ostavljaju pušku u njemu - to je njihov potpis.

Kavčani su iz Kavača, malog mjesta pored Kotora. Poznato je da ne rade za nikoga, ali svi rade za njih. Svi ubijaju za njih, kradu aute, nabavljaju oružje, iznajmljuju stanove, dovode ubojice sa raznih strana svijeta... Oni su nalogodavci, a drugi organiziraju i izvršavaju, piše Express.