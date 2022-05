Krvnik s Ovčare napao Zorana Milanovića: 'Neka šuti, avioni su bombardirali srpsku nejač'

U Srbiji su žestoko reagirali na izjave Zorana Milanovića da bi trebali paziti što rade, vezano za optužnicu hrvatskih pilota za Oluju izjave da je Vučić u devedesetima 'orgijao' što je mnoge skratilo za glavu.

Pogledajte video: Milanović je odgovorio Srbiji

Milanović: Mogli smo i mi optužiti Vučića

Milanović je rekao i da su se lako mogli dogovoriti, kad je bio premijer, da podignu optužnicu protiv Vučića, ali to nisu učinili.

- Srbija želi u EU? Trebala bi paziti što radi. Evo kako prolaze Šveđani koji žele u NATO. Možda su s razlogom bili bezobrazni prema Turskoj, ali sad traže milost. Pazi što radiš, rekao je Zoran Milanović o izjavama iz Srbije o optužnici protiv hrvatskih pilota u Oluji.

- Ne znam zašto je Brnabić nervozna, ja sam se više bojao da netko u Hrvatskoj ne poludi. Kao premijer, lako smo se mogli dogovoriti da podignemo optužnicu protiv Vučića, dotle ide državna vlast, ali nismo te time bavili. Mislite da bi u Hrvatskoj netko bio tužan da dignemo optužnicu protiv Vučića? Ali to ne bi bilo pametno. On nikoga nije ubio, ali njegovo orgijanje i burgijanje u tim godinama je mnoge skratio za glavu i dušu. Jesmo mi to radili? Nismo isti, razlikujemo se. I zato, pamet u glavu. I što sam sad? Ustaša ili Srbin? Tamo to ovisi o tome tko je koliko popio vruće rakije. To je sve skupa neozbiljno. Ta optužnica, ako imaš planove, ako svojim biračima prodaješ fikciju da želiš u EU, onda to gaziš prvim postupkom. To ti Hrvatska ne može oprostiti - dodao je.

Zlolčinac Šljivančanin: Milanović neka šuti

To je izazvalo pravo buru u Srbiji. Javili su se odvjetnici, povjesničari i - ratni zločinci.

- Hvala Bogu da su naši tužitelji pokrenuli optužnicu. Ne možemo zaboraviti te nevine žrtve. Nejač u koloni, nikoga nisu dirali, sjećate se onih baba i deda. I aviona koji bacaju bombe po nejači i izbjeglicama - rekao je u emisiji Šljivančanin, ratni zločinac i krvnik s Ovčare, koji je organizirao mučenje i odvođenje 400 ranjenika iz vukovarske bolnice, ubijanje 264 ljudi na Ovčari te sprječavao evakuaciju 4000 civila.

Krvnik u zatvoru bio samo 2450 dana

Sud u Haagu najprije ga je osudio na pet godina zatvora, nakon žalbe tužiteljstva na 17. Nakon revizije osuđen je na 10 godina, pa je u srpnju 2011. pušten. U zatvoru je krvnik proveo samo 2450 dana.

Sad se sve češće pojavljuje u srpskim medijima.

- Milanović koji ne zna što će sad napada predsjednika Srbije. Pa nije on pokrenuo optužnicu. Neka štiti svoje građane, a ne da napada druge. Ti piloti su letjeli, mogli su vidjeti kolonu i djecu. Mogli su samo proći. Je li Milanović Europa da tako prijeti hoće li Srbija ući u EU? To je sramota - rekao je ratni zločinac Šljivančanin.

