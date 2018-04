Krvoproliće u Torontu: Gazio je ljude kombijem, ubio 10 ljudi

Osumnjičeni za napad kombijem na pješake u Torontu, u kojemu je, po najnovijim podacima, poginulo deset, a ranjeno 15 ljudi, je 25-godišnji Alek Minassian, javila je u ponedjeljak televizija CBC (Canadian Broadcasting Corporation).

CBC nije navela izvor ove informacije.

Vozač iznajmljenog bijelog kombija namjerno se zaletio u masu ljudi u sjevernom dijelu Toronta, priopćila je policija i bolnički izvori.

Vozač je u pritvoru, objavila je policija. Po riječima šefa policije motivi napada još uvijek nisu poznati, no prema riječima kanadskog ministra za javnu sigurnost napad u Torontu nema veze s pitanjem nacionalne sigurnosti.

Šef policije Mark Saunders kazao je da se čini da je incident namjerno izazvan te da je vozač iznajmljenog kombija priveden bez otpora.

Slični napadi koji su posljednjih godina izvedeni u velikim gradovima bili su teroristički, no kanadski ministar sigurnosti Ralph Goodale istaknuo je da je još rano reći radi li se i u Torontu o terorizmu. Dodao je da u zemlji nije pojačana uzbuna vezano uz terorizam. te također da se za sada ne zna ima li napad veze sa sastankom skupine G7 u Torontu koji je u tijeku.

Najmanje jedan svjedok ustvrdio je da je riječ o namjernom činu. Svjedok je za Reuters izjavio kako je na poprištu događaja vidio najmanje dva mrtva tijela te je posvjedočio da je među stradalima ima i starijih ljudi.

Jedan od svjedoka kazao je da se kombi u puno brzini zaletio među pješake te ih rušio jednog za drugim, a prema njegovim riječima srušena je i osoba koja je gurala dječja kolica.

Policija je najavila da će poduzeti sveobuhvatnu istragu, a ministar javne sigurnosti Ralph Goodale odbio je komentirati moguće motive napada. "Istraga je na tom stupnju kada nikakva daljnja informacija ne može biti potvrđena", kazao je dodavši da policija poduzima istragu kako bi utvrdila što se dogodilo i zašto, uključujući i motive".

UPDATE: Driver of van that struck 8 to 10 people in Toronto has been found and is in custody, Canadian authorities say https://t.co/hjkpLTw5iS pic.twitter.com/jaXBKVHE30