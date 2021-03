Najgore je kad se moramo tuširati. Tad moram kroz prozor sobe, koja se nakrivila u potresu, ulijevati vodu u kanistar kako bismo se mogli u improviziranoj tuš kabini izvan kuće istuširati, kaže nam Dragan Tovarloža (75) iz zaseoka Tovarloža u Brezovu Polju kraj Gline.

U drvenoj kućici stanuje sa suprugom Miljkom (72). Dobili su crvenu naljepnicu, no i dalje žive u kući jer im nije osiguran drugi primjereni smještaj.

Problem je što do njihove kuće vodi strmi i neprohodni put dug petstotinjak metara, koji je potrebno obnoviti, nasuti kamenom, kako bi im uopće mogli dopremiti kućicu.

- U sobi na južnom dijelu kuće odvojile su se grede, a i pod se malo spustio. Statičari su nas jedva pronašli prije mjesec dana. Pregledali su kuću i rekli da u tu sobu ne ulazimo često. No moramo ulaziti jer u njoj držimo nekvarljivu hranu i iz nje ulijevam vodu u improvizirani tuš. Nemamo kamo ići - govori Dragan, na kojeg se nadovezuje Miljka.

- Dok spravljam ručak, uvijek mi zatreba nešto od namirnica, pa moram u tu sobu. Strah me, noge mi se odsijeku jer sam se jako ustrašila potresa i još mi se ruke tresu, a noću ne spavam. No nema druge, uđem, na brzinu uzmem što mi treba, a još brže se vraćam u kuhinju da se soba ne uruši - uznemireno kaže Miljka.

Život im je i prije bio vrlo težak, žive skromno sa skromnim primanjima, put do kuće je neprohodan, strm i njime se ne može proći vozilima, plaćaju ljudima da ih odvezu do grada jer nema autobusne linije, u kući nemaju kupaonice, WC im se nalazi na drvenom balkonu, no nekako su se snalazili.

- Nekad je u selu bilo 13 kuća, a sad tu živimo samo moja Miljka i ja - kaže Dragan.

Dogradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić rekla je da na području Gline ima ukupno 60-ak obitelji s crvenom i žutom naljepnicom koje još nemaju smještaj te spavaju u svojim kućama, ili kod svojih rođaka, ili su smješteni u Hotelu Topusko.

Stambeni kontejner bez svih uvjeta za život u Ravnom je Rašću isporučen Danici Cimeša (58), inače gotovo slijepoj ženi. Na jedno oko vidi tek obrise i sjene. Živi sama. Kuća joj je u potresu teško oštećena i trajno neuporabljiva. Ima crvenu naljepnicu. Već tri mjeseca živi u doniranoj kamp-kućici.

- Najgore je što već tri mjeseca nemam vode. Osvježim se vlažnim maramicama, a sebe i odjeću operem u oštećenoj kući u kuhinji. Riskiram svaki dan život, ali nema mi druge. Strah me, ali što da radim - istaknula je Danica.