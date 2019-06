'Kuda god moj život išao, ja ću mirovinu provesti u Hrvatskoj'

Predsjednica Republike i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga RH Kolinda Grabar-Kitarović u Vukovaru je bila nazočna svečanoj promociji polaznika Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman".

Nakon svečanosti odgovarala je na ponovljena pitanja novinara o svojoj predsjedničkoj kandidaturi, a što se tiče podrške koju joj je HDZ javno iskazao iako još nije istaknula kandidaturu, izjavila je je:

- Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković je rekao da će HDZ podržati moju kandidaturu ako je objavim. Ja nastavljam obavljati posao predsjednice Republike.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Upitana kakvi su joj planovi ukoliko se ne odluči kandidirati ili ne osvoji novi predsjednički mandat, predsjednica Grabar-Kitarović rekla je kako je to hipotetsko pitanje.

- To je hipotetsko pitanje i teško je na njega odgovarati. Voljela bih da se usredotočimo na to kako ljudi žive, kako da otvorimo radna mjesta, kako da vratimo mlade koji su otišli i to u onakve uvjete koji podrazumjevaju ne samo dobro plaćen posao i brigu o djeci, nego i društvenu klimu koja je pozitivna i koja naglašava vjeru u sebe i svoju državu - naglasila je.

Na inzistiranje novinara da kaže vidi li sebe i dalje u Hrvatskoj i u slučaju da više ne bude predsjednica Republike, Grabar-Kitarović je odgovorila potvrdno rekavši kako će bez obzira na to kako njezin život bude išao, mirovinu definitivno provesti u Hrvatskoj.

- Ja sebe vidim u Hrvatskoj. Često sam odlazila zbog školovanja i posla i uvijek sam se vraćala. Kako god moj život bude išao, mirovinu ću definitivno provesti u Hrvatskoj - izjavila je predsjednica.

Nije željela odgovorati na pitanje smatra li predsjedničku kandidaturu pjevača Miroslava Škore kao udar na sebe, podsjetivši kako je to već komentirala proteklih dana, .

Zamoljena da komentira izjavu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika da su novinari iz desetak medijskih kuća iz Hrvatske, BiH i Srbije pod obradom agenata Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, Grabar-Kitarović je kazala kako nije neobično da obavještajne službe prisluškuju strane građane jer to nije područje koje je najbolje regulirano zakonom.

- Ukoliko prisluškujete vlastite državljane morate imati, barem u Hrvatskoj i drugim civiliziranim i normalnim državama, sudski nalog za to. Međutim, neobično mi je da jedan predsjednik entiteta i predsjedavajući Predsjedništva BiH o tome javno govori i to me doista čudi. Hrvatska je na to spremna. Mi znamo da moramo čuvati sve hrvatske državljane od bilo kakvih obavještajnih aktivnosti, posebice onih koje bi bile usmjerene ili na kompromitiranje građana ili na rušenje gospodarstva i slično, i naše službe na tome redovito rade - kazala je Kolinda Grabar-Kitarović.

Dodala je kako će razgovarati s gospodinom Danielom Markićem, ravnateljem SOA-e na što je gospodin Dodik točno mislio.