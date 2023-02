Kuga, potres i strašni tsunami ubili su tri tisuće Dubrovčana, a Sinj se tresao na 6,7 po Richteru

U novije doba Zagreb je 2020. zatreslo 5,5 po Richteru, potom Petrinju malo prije nove godine 6,2 stupnjeva. Bili su to strašni potresi i posljedice su, nažalost, katastrofalne - ni glavni grad, a pogotovo Petrinja do danas se nisu oporavili - no u Hrvatskoj se najjačima u povijesti smatraju dubrovački potres iz 17. stoljeća i onaj sinjski s kraja 19. stoljeća. Zagreb je još 1880. pogodio potres od 6,3 po Richterovoj ljestvici, a Ston 1996. točno 6,0. Godine 1962. potresi od 5,9 i 6,2 po Richterovoj ljestvici pogodili su makarsko područje 1962. Usred drugog svjetskog rata, 1942. potres magnitude 6,2 pogodio je Imotski i poginulo je najmanje 20 osoba.