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VATRA ZAHVATILA SLAMU

Kuhao hranu za pse pa zapalio konobu u Istri, šteta je velika

Piše Ivan Hruškovec,
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Kuhao hranu za pse pa zapalio konobu u Istri, šteta je velika
Foto: PU splitsko-dalmatinska
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Požar je izazvao 51-godišnjak koji je u loncu kuhao hranu za pse na plinskom plameniku. Nakon što je lonac ostavio bez nadzora, otvoreni plamen zahvatio je balu slame koja se nalazila u neposrednoj blizini.

U požaru koji je jučer oko 12.15 sati izbio u mjestu Podgaće u potpunosti je izgorjela konoba, a šteta se procjenjuje na nekoliko tisuća eura. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Prema izvješću pazinske policije, požar je izazvao 51-godišnjak koji je u loncu kuhao hranu za pse na plinskom plameniku. Nakon što je lonac ostavio bez nadzora, otvoreni plamen zahvatio je balu slame koja se nalazila u neposrednoj blizini.

Vatra se potom proširila na crijevo plinskog plamenika, zbog čega je došlo do nekontroliranog istjecanja i zapaljenja plina. Požar je zahvatio cijelu unutrašnjost konobe, a potom se proširio i na drvenu međukatnu konstrukciju.

Zbog izgaranja drvenih greda i dasaka konstrukcija se urušila u unutrašnjost objekta. Vlasniku konobe, 67-godišnjaku, nastala je materijalna šteta od nekoliko tisuća eura.

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