Kuhinja u raspadu, čuvari liječe zatvorenike, nemaju ni vrata...

Zbog manjka medicinskih sestara i tehničara, pravosudni policajci u zagrebačkom zatvoru primorani su dijeliti terapiju i lijekove zatvorenicima.

Radnim danima prijepodne sestre i tehničari uglavnom stignu podijeliti terapije, neslužbeno doznajemo, no poslijepodne i vikendima njih nema te lijekove i terapiju zatvorenicima, među kojima su i srčani bolesnici, dijabetičari i ostali, dijele pravosudni policajci. Oni su svjesni da samo jedna pogrešna tableta može dovesti do smrtnih posljedica. No iako nemaju pismeno naređenje da to moraju raditi, oni koji odbiju, neslužbeno saznajemo, moraju pisati izvješća te im prijete stegovnim postupcima.

Zbog manjka medicinskih sestara terapija se zatvorenicima dijeli s nekoliko sati kašnjenja pa su stoga, neslužbeno doznajemo, zatvorenici iz dvije sobe počeli sa štrajkom.

- Uprava za zatvorski sustav i probaciju kontinuirano ulaže napore za povećanje broja službenika, pa tako i medicinskog osoblja. Zapošljavanje medicinskog osoblja prioritet je te će se i nadalje ustrajati u popunjavanju ovih radnih mjesta putem javnog natječaja ili na druge odgovarajuće načine (sklapanje ugovora o djelu i/ili privremeni premještaj medicinskog osoblja iz drugih kaznenih tijela).

Ističemo kako službenici pravosudne policije ni u kom slučaju ne sudjeluju u propisivanju i određivanju terapije zatvorenicima, nego, ako to iznimno nalaže organizacija poslova u večernjim satima i/ili tijekom vikenda, kao ovlaštene službene osobe samo dijele već selektiranu medicinsku terapiju koju je unaprijed pripremilo medicinsko osoblje - potvrdili su nam u Ministarstvu pravosuđa da čuvari dijele lijekove i terapije.

O ovom problemu oglasio se i Sindikat pravosudnih policajaca Hrvatske (SPPH):

“Ponovno pravosudni policajci dijele terapiju i rade ono za što nisu školovani niti imaju stručno zvanje. Upozoravamo kolegice i kolege da preuzimanjem podjele terapije bez prisustva medicinskog osoblja preuzimaju veliku odgovornost”.

SPPH već godinama upozorava da u zagrebačkom zatvoru nedostaju medicinske sestre i tehničari koji, tvrde, odlaze zbog mobinga, obima posla, nemogućnosti napredovanja i odnosa nadređenih iz uprave zatvora prema njima. No to nije jedini problem. Prije desetak dana, doznajemo, zagrebačkim zatvorom širio se nesnosan smrad jer su zatvorenicima za ručak podijelili pokvarenu piletinu.

- Cijeli zatvor je smrdio po crkotini - doznajemo od ljudi iz sustava. Na pitanje Ministarstvu pravosuđa je li se netko otrovao i je li netko odgovarao za to što se zatvorenicima za ručak podijelilo pokvareno meso, do zaključenja izdanja nismo dobili odgovor. Od prošlog tjedna ulaz u Remetinec, najveći zatvor u zemlji, iz kojeg su godinama pred svjetlima kamera i objektiva prodefilirale mnoge poznate osobe, pokriven je najlonom. Kao dodatno osiguranje na ulazu u zatvor, dok traju radovi, poslužio je i parkirani kombi pravosudne policije. Dok radovi traju, ulazi se i izlazi, doznajemo, na sporedni izlaz, na igralištu.

Tema: Hrvatska