Kujundžić (HDZ) dao ostavku na mjesto u Skupštini Zagreba

Ivan Kujundžić, akademski kipar, je u srijedu medijima poslao priopćenje u kojem navodi da je danas Gradskom odboru HDZ-a i predsjedniku Andriji Mikuliću podnio ostavku na mjesto zastupnika u Skupštini grada Zagreba.

- Prošlo je gotovo tri tjedna od kada je Gradski odbor HDZ-a grada Zagreba, u demokratskoj proceduri izabrao mene za predsjednika Kluba zastupnika u Skupštini grada Zagreba, na čemu sam bio zahvalan i ustrajan u želji da predano obavim doista važan i kompleksan povjereni mi zadatak. No, od samog izbora do danas nije se dogodio niti jedan pozitivni trenutak ili razgovor oko novog konstituiranja našeg Kluba. Naprotiv samo destrukcija i pokušaji difamiranja mog izbora, a time i nepoštivanja najvišeg političkog tijela Gradskog odbora HDZ-a kao i mene osobno, izabranog na tu funkciju. No ovo je novi moment, koji ima neki drugi politički aspekt, koji doista nije dobro shvaćen, što mi je uistinu žao. U ovo pred Božićno i izborno vrijeme, kada stranka mora djelovati jedinstveno i bez turbulencija, doista ne želim biti teret u ovom sastavu i radu našeg kluba u Skupštini te dalje svojom prisutnošću zaoštravati poljuljane međuljudske odnose. Ovim svojim činom želim skrenuti pozornost na moral i etiku u politici, važnost življenja po savjesti, a tako isto i glasovanja po savjesti a nikako po nametnutoj kolektivnoj svijesti bez dijaloškog okvira, u kojem su zabranjena sva propitivanja vrijednosnog sustava i svakog problema. Onu svijest koja nas sa zebnjom evocira na partijsku kolektivnu svijest. Kolegama u Skupštini grada Zagreba želim savjestan, plodan i uspješan rad, djelovanje na korist građana i grada Zagreba - objavio je Ivan Kujundžić.