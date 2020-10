Kula babilonska u zagrebačkoj suburbiji. Rimac je doveo 100 ljudi iz 35 država svijeta

Expressova reporterka opisala je intrigantan trend. U Hrvatsku se, zbog atraktivnog posla kod poznatog inovatora Rimca, doselilo više od 100 stručnjaka. Doslovno odasvuda

<p>Gustavo Andrade je CAE menadžer iz Brazila, gdje je, jednako kao i u SAD-u, 15 godina radio u Fordu. Dolazak k Rimcu, u tim koji je ni iz čega krenuo prema velikim dostignućima, za njega je, kaže, veliko životno iskustvo, profesionalna prilika i izazov.</p><p>- Prilike i izazovi koji dolaze sa svakim novim kontinentom i državom, jezikom i kulturom, cijeli novi život - to je to - kaže Gustavo pojašnjavajući nam srž kozmopolitanizma. O Hrvatskoj prije dolaska nije imao puno informacija, no kad je istražujući više o nama shvatio koliko život ovdje može biti siguran i kvalitetan, koliko su manji troškovi, a okoliš čist, dvojbe nije bilo.</p><p>- Nakon Svjetskog kupa 2018. svi Brazilci, osim toga, znaju za Hrvatsku i navijaju za nju - smije se Gustavo. Prije dolaska je, dakako, proučio performanse Rimčevih automobila i bio pozitivno zaprepašten promjenom paradigme da električno vozilo treba biti samo “mali zeleni gradski auto”. Rimac razbija tu stigmu, kaže Gustavo, pa je to onda i njegov “drive”. Živi u Samoboru, obožava ga, a prije je, kaže, živio u gradovima koji imaju stanovnika više od Hrvatske. Ovdje je sve tako sigurno, na što prije nije navikao.</p><p>- Svojim hrvatskim prijateljima na tome stalno čestitam, na sigurnosti - kaže Gustavo. Nevjerojatno mu je i kako se susjedi svi međusobno poznaju, pa onda i njega, kako čavrljaju na ulici i pozivaju jedni druge na kavu.</p><p>- Dobivamo na poklon torte, povrće, lokalne stvari, i ne postoji cijena, odnosno mjerna jedinica kojom se takvo nešto može izraziti. Volio bih ovdje ostati sa svojom malom obitelji, osjećamo se kao kod kuće i dobrodošli, pronašli smo puno prijatelja. Želimo pridonijeti poboljšanju Hrvatske - zaključuje Brazilac.</p><p>Igor Modino je direktor odjela sistem-inženjera, Španjolac koji je, kaže nam, oduvijek obožavao aute, ali nikad s njima nije radio. Bio je zaposlen u mnogim tehnološkim tvrtkama, imao i vlastitu, ali je uvijek, kaže, nešto nedostajalo. Istraživao je i Rimac mu je bio “očigledan izbor”. Uživa ovdje već tri godine, kaže nam, u izazovima i strasti koje rad u ovoj kompaniji donosi.</p><p>Hrvatske se sjećao samo iz rata, kad mu je, kaže, bilo nezamislivo što se ovdje događa. Dolazak je bio, pokerskim rječnikom, “blind bet”, kaže Igor. Došao je zbog tvrtke, ne države, a ostaje zbog jednog i drugog. U Hrvatsku je stigao iz Irske, gdje je prethodno radio i gdje je život, dodaje, potpuno drukčiji. Tamo se previše živi u zatvorenom, uglavnom u pubovima, smije se Igor, dok je ovdje život sličniji onom u Španjolskoj i puno ga živimo vani. Na terasama kafića i restorana.</p><p>- Ono što je ovdje neusporedivo sa Španjolskom jest sigurnost, i to je za Hrvatsku, po mojemu mišljenju, golemi plus. Igor je zabrinut zbog “bijele kuge” koja hara Hrvatskom, dok bi, osim toga, volio da smo dio eurozone.</p><p>- Osim toga, nema ničeg drugog zbog čega bih pisao kući - smije se dodajući kako je ovo divna zemlja za puštanje korijenja. Unatrag godinu dana sa svojom obitelji prati cijene nekretnina, dugoročni je plan kupiti kuću i ostati.</p><p>Swati Dhanda je voditeljica dizajna boja, materijala i obloga, Indijka koja je u svojoj zemlji prije dolaska u Hrvatsku i radila, no osjećala je kako stagnira.</p><p>- Nešto mi je govorilo da je Rimac za mene pravi izbor. I eto me, već sam učinila puno za svoju karijeru, ali i sebe. Prije je, kaže, o Hrvatskoj znala tek ponešto, nešto više o našem nogometu, ali je svakako znala koja se priča piše u Svetoj Nedelji. U automobislkoj industriji ovaj je gradić itekako poznat.</p><p>Cijeli tekst pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 30. listopada</p>